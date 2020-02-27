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Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. Сильный снегопад привел к нескольким крупным авариям в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной из трасс грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим детей. Водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения пострадали 8 человек. Большинство травмированных – школьники.
На Северном кольце произошла массовая авария. Здесь столкнулись более 10 легковушек. Два человека в больнице.
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Новости Казахстана. Сильный снегопад привел к нескольким крупным авариям в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной из трасс грузовик...
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