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Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек

27.02.2020 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Сильный снегопад привел к нескольким крупным авариям в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек

На одной из трасс грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим детей. Водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения пострадали 8 человек. Большинство травмированных – школьники.

Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек

На Северном кольце произошла массовая авария. Здесь столкнулись более 10 легковушек. Два человека в больнице.

Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек

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Новости Казахстана. Сильный снегопад привел к нескольким крупным авариям в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной из трасс грузовик...
 
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Газета Авангард
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Полымя
Единство
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Нясвижскiя навiны
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