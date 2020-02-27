Литовцы задержали белоруса и россиянина с наркотиками на миллион евро

Источник материала: Ежедневник

Литовские таможенники 24 февраля в пункте пропуска «Райгардс-Привалка» задержали россиянина и белоруса.

По информации таможни, мужчины следовали из Польши в Россию.

В общей сложности литовцы обнаружили 75 кг наркотиков — 73 кг амфетамина и 2 кг кокаина. На черном рынке такая партия оценивается примерно в 1 миллион евро.

Контрабанда была обнаружен под ковриком перед пассажирским сидением. Также наркотики были спрятаны под обшивкой заднего дивана.

Возбуждено уголовное дело.