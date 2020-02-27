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Литовцы задержали белоруса и россиянина с наркотиками на миллион евро
27.02.2020 15:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Литовские таможенники 24 февраля в пункте пропуска «Райгардс-Привалка» задержали россиянина и белоруса.
По информации таможни, мужчины следовали из Польши в Россию.
В общей сложности литовцы обнаружили 75 кг наркотиков — 73 кг амфетамина и 2 кг кокаина. На черном рынке такая партия оценивается примерно в 1 миллион евро.
Возбуждено уголовное дело.
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Литовские таможенники 24 февраля в пункте пропуска «Райгардс-Привалка» задержали россиянина и белоруса.
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