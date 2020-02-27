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Лукашенко отрицал, что беларуские врачи бегут в Польшу. СМИ показали, как всё на самом деле

27.02.2020 16:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко не раз упрекал самые разные медиа за искусственное «раздувание» проблемы оттока врачей (что не мешает появляться таким новостям, как о полоцкой больнице – недавно она открывала вакансии для 110 человек), потому что вопрос ребром не стоит – все под контролем. И по крайней мере публично президент не скрывал, что не боится потерять ни единого кадра из сферы медуслуг: «Может, и ничего страшного, что человек поехал [в другую страну]. <…> Силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь». Насколько можно судить по интервью, в этом вопросе Лукашенко своей риторики не сменил, а меж тем СМИ решили выяснить, как обстоят дела на самом деле.

К концу 2019-го в Польше работали 1,5 тысячи врачей из стран, не входящих в ЕС. Среди них медики из Беларуси занимают уверенное второе место – их 306 человек. На первом же месте украинские врачи: 547 человек. А по ноябрьским данным 2019 года, в Польше работал 231 беларуский врач. Получается, за совсем незначительное время их число выросло на 75 человек, пишет TUT.by.

В беседе с журналистами директора польских больниц говорят, что «полностью довольны» работой специалистов из Беларуси. Они искренне благодарят нашу страну за серьезный подход к медицинскому образованию – по такому профилю студентов в вузах готовят от пяти до шести лет. Директор больницы в городе Седльце Мартин Кулицкий несколько лет руководил программой по найму из-за рубежа и рассказал, что часто ездил в Беларусь в поисках подходящих кадров. Сперва медиков-иностранцев нанимают как помощников врачам – на срок от нескольких месяцев до года. В это время они учат язык и готовятся подтверждать диплом. По словам Кулицкого, сейчас в его больнице стажировку проходят десять врачей из Беларуси. Но и бывает, что некоторым в найме отказывают.

Чтобы сделать работу в Польше для зарубежных медиков еще более привлекательной и доступной, польские власти упростят правила найма врачей-иностранцев не из стран ЕС. Если такая мера действительно выполнится, беларуским врачам больше не потребуется подтверджать свои дипломы. А разрешение на работу выдадут в конкретной польской больнице – после прохождения специального экзамена. 

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Александр Лукашенко не раз упрекал самые разные медиа за искусственное «раздувание» проблемы оттока врачей (что не мешает появляться таким новостям, как о...
 
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