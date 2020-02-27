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Лукашенко отрицал, что беларуские врачи бегут в Польшу. СМИ показали, как всё на самом деле
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко не раз
К концу 2019-го в Польше работали 1,5 тысячи врачей из стран, не входящих в ЕС. Среди них медики из Беларуси
В беседе с журналистами директора польских больниц говорят, что «полностью довольны» работой специалистов из Беларуси. Они искренне благодарят нашу страну за серьезный подход к медицинскому образованию – по такому профилю студентов в вузах готовят от пяти до шести лет. Директор больницы в городе Седльце Мартин Кулицкий несколько лет руководил программой по найму из-за рубежа и рассказал, что часто ездил в Беларусь в поисках подходящих кадров. Сперва медиков-иностранцев нанимают как помощников врачам – на срок от нескольких месяцев до года. В это время они учат язык и готовятся подтверждать диплом. По словам Кулицкого, сейчас в его больнице стажировку проходят десять врачей из Беларуси. Но и бывает, что некоторым в найме отказывают.
Чтобы сделать работу в Польше для зарубежных медиков еще более привлекательной и доступной, польские власти упростят правила найма врачей-иностранцев не из стран ЕС. Если такая мера действительно выполнится, беларуским врачам больше не потребуется подтверджать свои дипломы. А разрешение на работу выдадут в конкретной польской больнице – после прохождения специального экзамена.
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