«Скажи равнодушию нет!» — девиз единого дня безопасности, который пройдет завтра в Несвижском районе

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Основными причинами ДТП по – прежнему являются нарушения ПДД пешеходами, превышение или неправильный выбор водителями скорости движения, управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов.

Анализ аварийности показал, что самыми тяжелыми последствиями характеризуются лобовые столкновения, на долю которых приходится основная часть погибших в автоавариях людей. Данные происшествия имели место из-за неправильной оценки водителями сложившейся дорожной обстановки или неправильных действий при возникновении опасной ситуации. В неблагоприятных погодных условиях, при скользком покрытии и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, неминуемо приводила к беде.

Самые частые ДТП — наезды на пешеходов. Внезапно появившийся на проезжей части пешеход, не только сам рискует погибнуть под колесами, но и создает аварийную ситуацию для транспорта.

По данным статистики, более 80% аварий с пешеходами происходит по их же собственной вине. Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии — если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали «скорую» и ГАИ — в общем, остались людьми перед Законом и перед своей совестью.

Если же поступили наоборот — уехали с места происшествия, то в соответствии со ст.159 УК Республики Беларусь такие водители привлекаются к уголовной ответственности. Оставление в опасности человека влечет за собой наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до трех лет со штрафом.

Как правило, данного рода происшествия происходят в темное время суток на неосвещенных участках автодорог. Практика показывает, что водитель, находясь в состоянии аффекта после совершения дорожно-транспортного происшествия, убежден, что только он один виновен и наказание для него неминуемо. В большинстве случаев это убеждение ошибочно. Испугавшись, водитель забывает о человеке, которому необходима помощь и уезжает с места происшествия, надеясь на «авось», тем самым лишив себя возможности оправдать свои действия.

За 2019 год зарегистрировано 32 ДТП по вине скрывшихся водителей, в результате которых 10 человек погибли и 30 получили травмы.

Так, в прошлом году, 12 апреля около 3 часов дня, произошло ДТП в Пуховичском районе. 41-летний мужчина распивал спиртные напитки с друзьями, после чего сел за руль и направился в Минск. Управляя автомобилем, (не имея права управления), совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. В результате ДТП 57-летняя женщина получила серьезные травмы. Водитель с места аварии решил скрыться в ближайшем лесу. В лесном массиве он сжег свой автомобиль, а регистрационные номера прихватил с собой.

Через некоторое время на линию 102 поступило сообщение от МЧС о том, что вблизи д. Хозянинки в лесу горит машина. Прибыв на место пожара, служебная собака взяла след и нашла регистрационные номера и куртку. Через некоторое время сотрудники задержали подозреваемого.

По словам водителя, он скрылся с места ДТП, потому что испугался ответственности.

28 ноября 2019 года в Вилейском районе вечером произошло ДТП c участием велосипедиста. Вблизи д. Каловичи водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на двигающегося в попутном направлении краю проезжей части велосипедиста. В результате чего пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями в больницу. Он был одет в световозвращающий жилет, а его велосипед был обозначен белым и красным фонарем.

По оставшимся элементам кузова сотрудники предположили, что автомобиль, на котором совершили наезд, был серебристого цвета. Местные жители сообщили, что действительно транспортное средство такого цвета раньше часто видели в деревне, но в последнее время из вида исчезло.

По имеющейся информации сотрудники милиции проверили гражданина, которому мог принадлежать автомобиль. А позже в его сарае обнаружили и разбитый автомобиль.

В каждом конкретном случае сотрудники милиции проводят доскональное расследование происшествия и выводы в большинстве случаев говорят о том, что виновником происшествия является пешеход, а не водитель. Но как только водитель покидает место дорожно-транспортного происшествия, он автоматически превращается в преступника, которому будут вменяться две статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь — за совершение ДТП повлекшего смерть или причинение тяжких телесных повреждений, влекущие наказание в виде исправительных работ на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 5-и лет, и ч.3 ст. 159 УК Республики Беларусь — оставление в опасности, что влечет за собой наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до трех лет со штрафом.

Одним из основных направлений служебной деятельности Госавтоинспекции является раскрытие таких ДТП и их профилактика. Анализ показывает, что количество и тяжесть последствий таких происшествий снижается, вместе с тем за каждой единицей статистики стоят человеческие жизни и судьбы.

С начала текущего года на автодорогах Минской области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия со скрывшимися водителями, в которых 2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В 1 ДТП виновен водитель в состоянии опьянения.

В целях профилактики происшествий, участники которых оставляют место ДТП, 28 февраля Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Скажи равнодушию нет!».

Уважаемые участники дорожного движения соблюдайте Правила дорожного движения и помните, что даже незначительная ошибка и невнимательность на дороге могут привести к непредсказуемым последствиям!

ОГАИ Несвижского РОВД.