Ах, эта весна…победная! В Вороново прошел районный фестиваль патриотической песни «Парус надежды»

Источник материала: Вороновская газета





Тринадцатый раз и тринадцать участников. Вороновский районный центр культуры и народного творчества снова принял молодежный фестиваль патриотической песни, организаторами и спонсорами которого традиционно выступили РК ОО «БРСМ» и сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома.



























Юбилейный год Великой Победы нашел яркое отражение в выборе вокалистами репертуара. «О той весне», «Баллада о военных летчицах», «Журавли»… Конкурсные номера Милены Аукштулевич, Анастасии Вертинской, Артема Савицкого, Владислава Юхневича, Александры Павшок, Эвелины Лялько, Александра Печурчика, Евгения Ветаха снова и снова передавали тревогу, страх, горе военного времени, радость возвращения солдата домой, непобедимую любовь и, конечно, стойкое мужество защитника Отечества. Признавались в любви Синеокой Виолетта Буйновская, дуэт Инессы Картанович и Анжелы Яскель, Эдуард Бутрим, Илья Пресный, а Илона Можейко исполнила авторскую песню «Гэта Беларусь мая».







































По мнению жюри, все участники достойны похвалы, однако, отметив более удачные выступления, Гран-при фестиваля присудили Эдуарду Бутриму. Он представит Вороновщину на областном конкурсе патриотической песни.



























































Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.