После расставания с парнем британка сбросила 50 кг. Теперь она победительница конкурса красоты

Источник материала: Tut.by

Британка Джен Аткин со 107 кг похудела до 57 кг и завоевала титул «Мисс Великобритания 2020», пишет Daily Mail . Избавиться от лишнего веса девушку вдохновило расставание с парнем.

Джен признавалась: это были ее первые серьезные отношения, и расставание стало для нее серьезным ударом. Чтобы похудеть, Джен Аткин начала регулярно ходить пешком и проводила часы в тренажерном зале.

Оказалось, что самостоятельная жизнь оставляет куда больше времени, чтобы готовить полезные блюда. Со временем Джен начала ездить на работу на велосипеде, чтобы добавить физической активности, и продолжала заниматься спортом пять раз в неделю. Она не считала калории — но старалась сознательно относиться к еде и контролировать питание.

Девушка верит, что победить в конкурсе красоты ей помогла не только природная красота, но и ее личная история преодоления себя: «Корона стала для меня шоком! Три года назад я и представить такого не могла. Тяжелый труд действительно вознаграждается».