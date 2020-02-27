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После расставания с парнем британка сбросила 50 кг. Теперь она победительница конкурса красоты

27.02.2020 15:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британка Джен Аткин со 107 кг похудела до 57 кг и завоевала титул «Мисс Великобритания 2020», пишет Daily Mail. Избавиться от лишнего веса девушку вдохновило расставание с парнем.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Atkin (@jenatkinuk) 26 Фев 2020 в 11:49 PST

Джен признавалась: это были ее первые серьезные отношения, и расставание стало для нее серьезным ударом. Чтобы похудеть, Джен Аткин начала регулярно ходить пешком и проводила часы в тренажерном зале.

Оказалось, что самостоятельная жизнь оставляет куда больше времени, чтобы готовить полезные блюда. Со временем Джен начала ездить на работу на велосипеде, чтобы добавить физической активности, и продолжала заниматься спортом пять раз в неделю. Она не считала калории — но старалась сознательно относиться к еде и контролировать питание.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Atkin (@jenatkinuk) 5 Июл 2018 в 12:17 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Atkin (@jenatkinuk) 11 Фев 2020 в 7:23 PST

Девушка верит, что победить в конкурсе красоты ей помогла не только природная красота, но и ее личная история преодоления себя: «Корона стала для меня шоком! Три года назад я и представить такого не могла. Тяжелый труд действительно вознаграждается».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Atkin (@jenatkinuk) 12 Июн 2018 в 2:14 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jen Atkin (@jenatkinuk) 30 Май 2017 в 2:41 PDT

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Британка Джен Аткин со 107 кг похудела до 57 кг и получила титул «Мисс Великобритания 2020».
 
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