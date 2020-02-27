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Пять человек погибли по время пожара в жилом доме в Страсбурге
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Пожар в жилом доме Страсбурга унес пять жизней. Еще семь человек получили ожоги и отравление дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавших медики доставили в больницу, где им окажут необходимую помощь. Прибывшие к месту происшествия пожарные эвакуировали жильцов и разместили их в пункте временного пребывания.
Возгорание ликвидировано. В операции были задействованы около 50 человек и несколько единиц техники. Теперь специалистам предстоит установить, из-за чего вспыхнуло пламя. Наиболее вероятная версия – короткое замыкание.
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Новости Франции. Пожар в жилом доме Страсбурга унес пять жизней. Еще семь человек получили ожоги и отравление дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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