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В одном из офисов Минска на входе измеряют температуру посетителей

27.02.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В соцсетях появилась информация, что при входе в минский офис Huawei измеряют температуру посетителей. Как узнал 42.TUT.BY, это реально существующие меры предосторожности.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Android Police / YouTube

Пациентов с коронавирусом в Беларуси нет, но некоторые компании предпринимают меры безопасности, направленные на выявление заболевших людей. Например, в «Великом камне» обещали поставить на входах тепловизоры. В аэропорту в Минске на наличие коронавируса проверяют пассажиров прямых рейсов из Китая. У тех, кто там был долго, профилактически берут мазки со слизистой, чтобы определить носительство вируса. Тех, кто въезжает в Беларусь автомобильным транспортом, проверяют тепловизорами.

На брестском автовокзале из-за коронавируса поставили антисептики для обработки рук. И, как узнал наш портал, в минском офисе компании Huawei на входе также измеряют температуру посетителей бесконтактным термометром.

Житель Минска, который попросил не указывать его имени, рассказал, что он не смог пройти в офис Huawei, так как у него зафиксировали температуру тела выше 37 градусов.

— На ресепшене посетителей, которые идут в офис с утра, проверяют. И если больше 37-ми, то не пускают. Да, <термометр> держит человек, причем у него две разные модели для сверки, — сообщил он.

В офисе Huawei нам не дали официального комментария. Но рассказали, что такие меры принимаются в рамках внутренней программы по защите от вируса в офисах компании в разных странах.

Напомним, что в Китае число зафиксированных случаев заражения коронавирусом становится меньше. Но все больше других стран сообщают о заболевших гражданах. За последние сутки зараженных выявили в Греции, Северной Македонии, Грузии, Норвегии, Пакистане и Бразилии.

Накануне Еврокомиссия обязала страны Евросоюза предоставить национальные планы борьбы с распространением коронавируса. Все граждане России, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке должны будут пройти тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019, заявили в Роспотребнадзоре.

 
Теги: Минск
 
 
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На брестском автовокзале из-за коронавируса поставили антисептики для обработки рук, а в минском офисе на входе измеряют температуру посетителей.
 
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