О состоянии водоснабжения в Дзержинском районе

Источник материала: Новости Дзержинска

Из 274 населенных пунктов в Дзержинском районе сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения имеются в 146 населенных пунктах, что составляет 53,28% (достаточно хороший показатель).

В остальных 128 населенных пунктах для водоснабжения используются колодцы (общественные или личные). Численность населения в 128 сельских населенных пунктах, где имеются и используются только источники децентрализованного водоснабжения, составляет 2417 человек или 10,11% от всей численности сельского населения в 22355 человек.

Дзержинский район размещен на территории Минской возвышенности и для него характерным является естественное природное повышенное содержание железа в глубоких подземных водоносных горизонтах, питающих водозаборные артскважины. То есть основным лимитирующим показателем химического загрязнения водопроводной воды у нас в районе является железо. Наличие в водопроводной воде из источников централизованного водоснабжения других химических ингредиентов, например, нитратов, в количествах превышающих допустимые гигиенические нормативы, пока не является актуальным для нашего района. Так, по результатам лабораторных исследований водопроводной воды в 2019 году из сооружений и сетей централизованного водоснабжения не установлено ни одного факта наличия повышенного содержания нитратов в водопроводной воде.

Процент не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды из источников централизованного водоснабжения (артскважин) по показателю содержания железа у нас по району ежегодно достаточно высокий (в 2017г. – 47,05%, в 2018г. – 46,31%, в 2019г. – 57,14%). В 41 сельском населенном пункте, где артскважины находятся на балансе и обслуживании РПУП «Дзержинское ЖКХ», в воде источников централизованного водоснабжения отмечается повышенное, более допустимого в 1,0 мг/см3 содержания железа. С целью минимизации сложившейся неудовлетворительной ситуации с качеством воды в источниках централизованного водоснабжения решением Минского облисполкома от 10.12.2018 №1061 утвержден Минский областной комплекс мероприятий по обеспечению до 2025 года потребителей централизованного водоснабжения питьевой водой нормативного качества.

Согласно этого комплекса мероприятий запланировано строительство станций обезжелезивания воды в д.Боровики, аг.Боровое, д.В.Село, аг.Волма, д.Гарбузы, аг.Даниловичи, д.Дягильно, аг.Заболотье, д.Логовище, аг.Томковичи, д.Павелково, аг.Черкасы, д.Чечино, д.Юцки. Кроме этого запланировано строительство новых артскважин в аг.Путчино, д.Гарутишки, д.Красная Горка, д.Победное, аг.Черкасы. В декабре 2019г. построена станция обезжелезивания воды в д.В.Село, в настоящее время завершены работы в д.Гарбузы.

Строительство станций обезжелезивания воды и новых артскважин не снимает полностью проблему с подачей потребителям водопроводной питьевой воды отвечающей гигиеническим нормативам, если после очистки воды она будет поступать в старые, поврежденные коррозией металлические трубы. Поэтому необходимо одновременно решать и вопросы с заменой сетей хозпитьевых водопроводов с обязательной закольцовкой их. Например, это необходимо делать по ул.Войсковая в д.Станьково, в д.Боровики, по ул.Пролетарская в аг.Заболотье, д.Плашево, д.Новинка, аг.Черкасы, д.Мощеное, д.Василевщина, Буда-Залесье, аг.Волма и др.

Показатели качества воды в распределительной сети хозпитьевых водопроводов зависят также и от соблюдения требований ТНПА содержания и эксплуатации резервуаров воды на башнях и подземных резервуаров чистой воды, а также самих сетей водопроводов (регулярная профилактическая очистка, промывка, дезинфекция, проведение санобработки после устранения аварийных ситуаций).

Качество воды в централизованных сетях хозпитьевых водопроводов по микробиологическим показателям на протяжении последних лет удовлетворительное. Например, не установлено проб с бактериальным загрязнением в 2017 году, в 2018 году процент не соответствующих проб по микробиологическим показателям составил 0,10%, в 2019 году – 0,31%.

По причине оседания окислов железа на дне и стенках резервуаров воды на башнях и в самих трубопроводах по результатам лабораторных исследований в лаборатории ГУ «Дзержинский РЦГЭ» показатели качества водопроводной питьевой воды по содержанию железа и мутности улучшились в сравнении с аналогичными показателями воды из самих источников централизованного водоснабжения. Например, процент не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды по содержанию железа из сетей коммунальных водопроводов в 2017 году 10,51%, в 2018г. – 11,0%, в 2019г. – 20,45%, а из ведомственных хозпитьевых водопроводов в 2017г. – 18,06%, в 2018г. – 18,18%, в 2019г. – 17,52% соответственно.

Указанные показатели лучше, чем среднеобластные. При возникновении различных аварийных ситуаций на сооружениях и сетях водопроводов, проведении аварийно-восстановительных работ без соблюдения установленных требований ТНПА могут ухудшить показатели качества воды, поступающей потребителям. И с целью выполнения в полной мере всех требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также показателя Целей устойчивого развития (ЦУР) по обеспечению подачи населению и другим потребителям безопасной, отвечающей гигиеническим нормативам питьевой воды необходимо постоянно соблюдать все требования по содержанию и эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

Лимитирующим показателем химического загрязнения воды в колодцах являются нитраты. По результатам многолетних лабораторных исследований воды из общественных шахтных колодцев процент не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды по данному показателю остается достаточно высоким и составляет в 2019 году 28,96%, в 2018г. – 34,80%, в 2017г. – 23,80% (эти показатели примерно на уровне и ниже среднеобластных). Качество воды по микробиологическим показателям из общественных колодцев в динамике по годам можно оценить удовлетворительно. Процент не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды по данному показателю составил в 2017 году – 3,4%, в 2018г. – 0%, в 2019г. – 0%.

Показатели качества воды в колодцах в любое время, особенно в паводковый период могут изменится в худшую сторону, в том числе и по микробному загрязнению, что может повлечь за собой ухудшение эпидситуации. Главная задача упредить и не допустить ее ухудшения.



