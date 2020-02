Die Welt: Европейцы не будут воевать с Россией - даже ради партнеров по НАТО

Благодарность — чувство, которое редко длится долго. Это касается и немцев, когда речь заходит о НАТО.





Североатлантический альянс с самого своего основания в конце 1940-х годов сумел воплотить в жизнь множество важных изменений. Но во все времена существовали такие вещи, как политическая сплоченность, стратегическая солидарность среди партнеров по альянсу и гарантии безопасности со стороны США, лежащие в основе его существования.





Главным организационным принципом была так называемая «советская угроза» в годы холодной войны, но в 1991 году СССР прекратил существование, и сомнительное «наследство» былой империи досталось России.





Запад же в то время колебался между фантазиями о «конце истории», «дивидендами от мира» и расширением НАТО на восток. Кем была для него Россия — старым врагом или новым другом? Вашингтон не знал ответа на этот вопрос, а европейцы ограничились ролью зрителя.





Но мир не стоял на месте. Где развернулись бы новые конфликты — на юге или где-то еще? Состоялся бы зажигательный камбэк старых религий? Стал бы новый мировой «беспорядок» прятаться в новых технологиях или же, подобно Поднебесной, занялся бы поисками новой силы в старых сферах интересов?





После терактов 11 сентября 2001 года, когда в центре Манхеттена обрушились башни Всемирного торгового центра, США перестали быть тем, чем они были 70 с лишним лет: центральным светилом трансатлантического союза.





Терроризм, цифровизация войны и мира, ближний космос — вот ключевые слова, характеризовавшие (да и до сих пор характеризующие) стратегический перелом. То, что мы наблюдаем сейчас, возможно, лишь начало большой нестабильности, охватившей мир. Если бы не было Североатлантического договора, то давно было бы пора изобрести его заново, чтобы он обозначил рамки безопасности в ХXI веке.





Так что нет ничего удивительного в том, что немцы, привычные к щадящей диете в военных вопросах, закрывают глаза и говорят, что ни они сами, ни весь прекрасный ЕС, ни, по возможности, НАТО не несут ответственности.





И насколько удобно отказываться от лидерства и преуменьшать собственную важность во внутриполитическом аспекте, настолько же это плохо, когда настают трудные времена, сгущаются тучи и, как заметила госпожа канцлер, больше нельзя полагаться на старых друзей, и при этом выясняется, что новых друзей-то и нет.





Беспомощность — это последнее, что может позволить себе страна, расположенная в центре Европы. Для политической педагогики и стратегической «основной школы» недостаточно лишь раз в пару лет произносить, размахивая руками, решительные слова на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности.









Но все имеет свою цену. В Германии доля граждан, приветствующих деятельность НАТО, с 2009 года сократилась с 74 до 57%. Эти данные буквально на днях опубликовал авторитетный исследовательский центр Пью (Pew Research Center).





Впрочем, как бы то ни было, в 16 европейских странах — членах альянса больше половины граждан оценивают его деятельность положительно. И это уже хорошо.





Но если бы встал вопрос о том, чтобы поддержать партнера, на которого напала Россия, то эту идею поддержали бы уже менее половины опрошенных. Примечательно, кстати, что в Великобритании, которая только что покинула ряды ЕС, за активную поддержку стратегии НАТО высказались целых 55% граждан.





Возможно, это связано с тем, что британцы, следуя своей миротворческой логике, действительно понимают механизм сдерживания лучше, чем остальные европейцы, в том числе и немцы. Кроме того, большинство британцев осознают, что без 5-й статьи Североатлантического договора НАТО превратится в пустышку, а и без того критическая дипломатическая ситуация в мире станет еще более вопиющей.





5-я статья Договора НАТО действует по принципу взаимности — или не действует вовсе. Она обещает сторонам больше, чем кто-то из них может выполнить. Конечно, в основе обязательства поддерживать друг друга, этого ключевого принципа альянса, лежит американское лидерство.





Если США по каким-то причинам окажутся неспособны взять на себя лидирующую роль (будь то по причине слабости, потери ориентации или просто «переутомления»), баланс будет нарушен.





5-я статья остается в силе до тех пор, пока ее готовы соблюдать американцы. Но как раз в этом отношении есть вопросы: они сейчас действуют по принципу «Америка превыше всего!»





Еще в годы холодной войны в 5-й статье скрывались пять различных вопросов. Именно поэтому во все времена необходимым условием было размещение на потенциальной «линии фронта» американских и британских ядерных вооружений — чтобы европейцы чувствовали себя спокойно.





В основе многолетнего мира лежало ядерное оружие.





Но 5-я статья не работает автоматически и не дает абсолютных гарантий. В тексте действительно прописано обязательство прийти на помощь попавшему в беду партнеру, но при этом не уточняется, к каким именно средствам — военным или гражданским — членам НАТО следует прибегать в такой ситуации и какими должны быть уровень эскалации и, собственно, степень поддержки.





С первого же часа конфликта решение об этом должен принимать сам соответствующий участник альянса.





Американский сенатор Джон Маккейн (John McCain), на которого многие ориентировались в этих вопросах и которого 30 лет назад на Мюнхенской конференции спрашивали, что может означать обязательство по обоюдной поддержке стран НАТО, когда «советской угрозы» больше нет, дал ответ, актуальный во все времена:





«Все, что угодно, от ядерного ответа до почтовой открытки с выражением сожаления» (anything from a nuclear response to a postcard, with regrets).





Стратегическая многозначность является способом обходиться с серьезными кризисами. Поэтому 5-я статья, несмотря на неопределенность ее формулировок (и именно поэтому тоже), была и остается ключевым элементом урегулирования кризисных ситуаций и предотвращения войны.





Но на этом история вовсе не заканчивается. Никто не может помешать значительной части западной аудитории приукрашивать политическую ситуацию в мире, называть 5-ю статью устаревшей, настаивать на отмене обязательства по взаимопомощи и лишать дипломатию сдерживания моральной основы.





Тем самым исчезнет смысл существования НАТО — но кого это волнует? Оставить американцев один на один с неприятной правдой и ругать их с высоты своих моральных позиций — этот номер в долгосрочной перспективе точно не пройдет.









В эпоху искусственного интеллекта с его поистине безграничными возможностями (и невозможностями), во времена цифровизации войны и мира, вооруженной колонизации ближнего космоса и (не в последнюю очередь) гибридных войн ниже ядерного порога — в такие времена самое старое может вдруг превратиться в новейшее.





Вполне возможно, что в недалеком будущем 5-я статья Договора НАТО вдруг вновь станет любимой и дорогой для немцев и их соседей.