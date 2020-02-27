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Глава службы такси: «Все машины, которые не оформлены по стандарту, говорят: «Чихать нам на закон»

27.02.2020 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?

Олег Радкевич, руководитель службы такси:
В части взаимодействия наших органов. Налоговая заключила договор и получила что? Я был год тому назад ровно в городской инспекции, куда мы сдаём отчёты. Мы их сдаём всю жизнь, сколько мы существуем. И «Столичный транспорт и связь». То есть мы отличаемся тем, что мы стараемся, что у нас всё должно быть все по закону – в части «135».

Значит, естественно, были замечания у налоговой, и они правильные, посыл просто мне не понравился, что есть часть машин, которые стали приезжать с кассовыми аппаратами, которые зарегистрированы, но в такси их нельзя применять, потому что таксометра нет, а считает программа. Но это нельзя было традиционным службам, а про нетрадиционные махнули рукой. Вы понимаете, в чём вопрос.

Дальше происходит следующее. Мы же сейчас видим на примере – опять же я уважительно, повторюсь, отношусь к Яндексу и не требую даже его регистрации здесь. Но есть стандарт на сегодняшний день. Мы все понимаем, что стандарт есть. И все машины, которые не оформлены по стандарту, они говорят, что: «Чихать нам на закон». И вся транспортная инспекция, и министерство транспорта видит все эти машины. Дальше что получается – закон новый вступил в силу уже почти 2 года. В течение двух лет эти машины ездят. Их вначале, это я свою точку зрения высказываю, их министерство транспорта фактически не трогает, потому что налоговая говорит, что у них всё хорошо – заключён договор. Но налоговая – это фискальная часть – понимаете? То есть они могут отчёты сдавать. К оформлению машин это отношения не имеет.

Глава службы такси: «Все машины, которые не оформлены по стандарту, говорят: «Чихать нам на закон»

Дальше что происходит на последнем совещании: когда снова затронулся вопрос, коль Минтранс, всё-таки, через полтора года, как прошло это вот перед Новым годом, он сказал, всё-таки, что агрегаторы – это тоже диспетчерские такси, и соответственно, машины, которые ездят – такси. Вроде бы точка поставлена. Значит, я бы предполагал, если бы мне сказали, что я что-то делаю неправильно, я бы на следующий день это переделал, чтобы не попадать под раздачу. Здесь машины продолжают ездить.

А представитель Яндекса с Uber на этом совещании, которое было в МАРТе, сказал в присутствии заместителя министра по транспорту следующее: что мы сейчас ведём дискуссию с министерством транспорта, чтобы выработать позицию, при которой наша, условно, раскраска не будет противоречить законодательству. Понимаете, про что речь? Соответственно, то есть, возможно, будут изменения, которые позволят оформить. Соответственно, остальные участники рынка на это смотрят, и получается, что сейчас в Минске, я вам скажу, если вы выедете куда-то, мы увидим 100 машин Яндекса, условно, 5 машин наших и одну машину чью-то. Машин меньше не стало. Просто и традиционные службы, видя это, водители традиционных служб говорят: «Да гори всё там лесом», – и начинают фактически очень похоже поступать, к сожалению. То есть мы, естественно, ведём большую работу, мы видим, что её тяжело вести – меняется просто ситуация. Поэтому для нас самих было бы правильно определиться: либо мы говорим, что, действительно, в новых трендах правильно тогда сделать так: любой человек, едя, условно говоря, из Чижовки в Серебрянку, может взять любого попутчика. Давайте будем так работать.

Люди в материале: Олег Радкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?
 
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