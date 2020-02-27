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Глава службы такси: «Все машины, которые не оформлены по стандарту, говорят: «Чихать нам на закон»
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе
В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?
Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Дальше происходит следующее. Мы же сейчас видим на примере – опять же я уважительно, повторюсь, отношусь к Яндексу и не требую даже его регистрации здесь. Но есть стандарт на сегодняшний день. Мы все понимаем, что стандарт есть. И все машины, которые не оформлены по стандарту, они говорят, что: «Чихать нам на закон». И вся транспортная инспекция, и министерство транспорта видит все эти машины. Дальше что получается – закон новый вступил в силу уже почти 2 года. В течение двух лет эти машины ездят. Их вначале, это я свою точку зрения высказываю, их министерство транспорта фактически не трогает, потому что налоговая говорит, что у них всё хорошо – заключён договор. Но налоговая – это фискальная часть – понимаете? То есть они могут отчёты сдавать. К оформлению машин это отношения не имеет.
А представитель Яндекса с Uber на этом совещании, которое было в МАРТе, сказал в присутствии заместителя министра по транспорту следующее: что мы сейчас ведём дискуссию с министерством транспорта, чтобы выработать позицию, при которой наша, условно, раскраска не будет противоречить законодательству. Понимаете, про что речь? Соответственно, то есть, возможно, будут изменения, которые позволят оформить. Соответственно, остальные участники рынка на это смотрят, и получается, что сейчас в Минске, я вам скажу, если вы выедете куда-то, мы увидим 100 машин Яндекса, условно, 5 машин наших и одну машину чью-то. Машин меньше не стало. Просто и традиционные службы, видя это, водители традиционных служб говорят: «Да гори всё там лесом», – и начинают фактически очень похоже поступать, к сожалению. То есть мы, естественно, ведём большую работу, мы видим, что её тяжело вести – меняется просто ситуация. Поэтому для нас самих было бы правильно определиться: либо мы говорим, что, действительно, в новых трендах правильно тогда сделать так: любой человек, едя, условно говоря, из Чижовки в Серебрянку, может взять любого попутчика. Давайте будем так работать.
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?
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