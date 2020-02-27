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Настоящая битва драконов: посмотрите, какое редкое зрелище сняли на видео в Индонезии
Источник материала: Tut.by
Посетитель индонезийского Национального парка Комодо стал свидетелем редкого зрелища: сразу четыре огромных комодских варана вступили друг с другом в схватку. Это крупнейшие ящерицы на планете — их длина может достигать трех метров, а вес — 130 килограммов. Очевидец снял бой комодских варанов на видео, и оно получилось очень эффектным.
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Сразу четыре огромных комодских варана вступили друг с другом в схватку.
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