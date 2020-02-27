Настоящая битва драконов: посмотрите, какое редкое зрелище сняли на видео в Индонезии

Источник материала: Tut.by

Посетитель индонезийского Национального парка Комодо стал свидетелем редкого зрелища: сразу четыре огромных комодских варана вступили друг с другом в схватку. Это крупнейшие ящерицы на планете — их длина может достигать трех метров, а вес — 130 килограммов. Очевидец снял бой комодских варанов на видео, и оно получилось очень эффектным.