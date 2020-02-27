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Минфин начинает road show новых выпусков еврооблигаций

27.02.2020 16:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь со 2 марта начинает road show новых выпусков еврооблигаций в евро и долларах в США, Великобритании и Европе.

Министерство финансов приступит к процедуре размещения евробондов. Роад-шоу стартует 2 марта, сообщает БелТА со ссылкой на министерство. 

В сообщении отмечается, что Беларусь рассматривает возможность размещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2035 году и облигаций в евро с погашением в 2026 или 2028 годах.

«Сроки выбраны с учетом текущего профиля погашения и обслуживания государственного долга. Окончательное решение о параметрах выпуска, объеме каждого транша, купона по облигациям будет принято по итогам проведения road show с учетом рыночных условий», - говорится в сообщении.

Организатором новых выпусков выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital.

 
 
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Беларусь со 2 марта начинает road show новых выпусков еврооблигаций в евро и долларах в США, Великобритании и Европе.
 
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