Для удобства жителей приграничья увеличилось количество мест въезда и входа в пограничную полосу

Источник материала: Кобринский вестник





В 2019 году были определены места и время для посещения пограничной полосы за рубежом инженерных сооружений. С учетом особенностей местности, а также по просьбе субъектов хозяйствования и жителей приграничья количество таких мест и время пропуска увеличилось.

По согласованию с местными органами власти теперь таких мест в Кобринском районе 5, а именно, возле деревень Перелесье, Оса, и три неподалеку от деревни Леликово.

С информацией о местах и времени посещения пограничной полосы можно ознакомиться онлайн посредством интерактивной карты на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.

Информацию об определенных местах на участке, охраняемом Пинским пограничным отрядом, можно получить, перейдя по следующей ссылке: https://www.gpk.gov.by/pogranichnaya-zona/gate-maps/pinsk/

Для удобства можно кликнуть на выбранное место и появится всплывающее окно с точными геоданными и временем пропуска, также есть возможность автоматического перехода в навигационный сервис.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, и пропусков, выдаваемых территориальными органами пограничной службы. Срок действия пропуска – до 2 лет, срок выдачи пропуска для физических лиц – до 5 рабочих дней.

Напомним, что граждане должны предварительно уведомить пограничников о цели посещения погранполосы в ближайшем подразделении по телефону.

В темное время суток, а также за рубеж инженерно-технических сооружений граждане допускаются только в случаях крайней необходимости по решению начальника соответствующего территориального органа пограничной службы.

В целях обеспечения пограничной безопасности, уполномоченные должностные лица органов пограничной службы могут вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд (вход), временное пребывание и производство работ в пограничной полосе.

У лиц, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, пропуска изымаются. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.

Ворота в сигнализационном комплексе в 694 м. ю.-з. н.п. Перелесье

пятница, суббота, воскресенье,

праздничные и выходные дни в соответствии с постановлением Совета Министров РБ

июнь,июль,август

въезд (вход) с 07.30 до 08.00

выезд (выход) с 13.00 до 13.30

сентябрь,октябрь

въезд (вход) с 08.30 до 09.00

выезд (выход) с 14.00 до 14.30

Ворота в сигнализационном комплексе в 2 км. 95 м. ю.-в. н.п. Оса

суббота, воскресенье,

праздничные и выходные дни в соответствии с постановлением Совета Министров РБ май,июнь,июль,август

въезд (вход) с 06.30 до 07.00

выезд (выход) с 14.00 до 14.30

март,апрель, сентябрь,октябрь

въезд (вход) с 07.30 до 08.00

выезд (выход) с 15.00 до 15.30

ноябрь,декабрь,январь,февраль

въезд (вход) с 09.00 до 09.30

выезд (выход) с 15.00 до 15.30

Ворота в сигнализационном комплексе в 840 м. ю. н.п. Леликово

четверг, пятница, суббота, воскресенье,

праздничные и выходные дни в соответствии с постановлением Совета Министров РБ июнь,июль,август

въезд (вход) с 08.00 до 08.30

выезд (выход) с 14.30 до 15.00

сентябрь,октябрь

въезд (вход) с 09.30 до 10.00

выезд (выход) с 15.00 до 15.30

Ворота в сигнализационном комплексе в 700 м. ю. н.п. Леликово

четверг, пятница, суббота, воскресенье,

праздничные и выходные дни в соответствии с постановлением Совета Министров РБ май,июнь,июль,август

въезд (вход) с 07.00 до 07.30

выезд (выход) с 13.00 до 13.30

апрель,март,сентябрь,октябрь

въезд (вход) с 08.30 до 09.00

выезд (выход) с 14.00 до 14.30

Ворота в сигнализационном комплексе в 694 м. ю.-з н.п. Леликово

четверг, пятница, суббота, воскресенье,

праздничные и выходные дни в соответствии с постановлением Совета Министров РБ май,июнь,июль,август

въезд (вход) с 06.00 до 06.30

выезд (выход) с 12.30 до 13.00

март, апрель,сентябрь,октябрь

въезд (вход) с 07.30 до 08.00

выезд (выход) с 13.00 до 13.30

По информации Пинского погранотряда.