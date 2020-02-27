Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Витебские ковры" приобрели имущественный комплекс ОАО "Ковры Бреста", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".





На сегодня в Бресте был запланирован аукцион по продаже имущества, принадлежащего ОАО "Ковры Бреста". Торги признаны несостоявшимися, так как был заявлен только один участник - ОАО "Витебские ковры".





"В соответствии с законодательством витебскому предприятию предложили приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки составила Br7 млн 151 тыс. В течение десяти рабочих дней стороны подпишут договор купли-продажи", - отметили в пресс-службе.





Как сообщалось ранее, концерн "Беллегпром" рассчитывает реализовать инвестиционный проект по покупке ОАО "Ковры Бреста" витебским предприятием с целью создания в Беларуси единого коврового производства. "Это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий. Это, безусловно, сделает продукцию более конкурентоспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны", - пояснили в пресс-службе.



