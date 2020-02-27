ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОАО "Ковры Бреста" продано витебскому предприятию

27.02.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Витебские ковры" приобрели имущественный комплекс ОАО "Ковры Бреста", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

ОАО "Ковры Бреста" продано витебскому предприятию

На сегодня в Бресте был запланирован аукцион по продаже имущества, принадлежащего ОАО "Ковры Бреста". Торги признаны несостоявшимися, так как был заявлен только один участник - ОАО "Витебские ковры".

ОАО "Ковры Бреста" продано витебскому предприятию

"В соответствии с законодательством витебскому предприятию предложили приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки составила Br7 млн 151 тыс. В течение десяти рабочих дней стороны подпишут договор купли-продажи", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Ковры Бреста" продано витебскому предприятию

Как сообщалось ранее, концерн "Беллегпром" рассчитывает реализовать инвестиционный проект по покупке ОАО "Ковры Бреста" витебским предприятием с целью создания в Беларуси единого коврового производства. "Это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий. Это, безусловно, сделает продукцию более конкурентоспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны", - пояснили в пресс-службе.

ОАО "Ковры Бреста" продано витебскому предприятию

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ОАО "Витебские ковры" приобрели имущественный комплекс ОАО "Ковры Бреста", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром". На сегодня в Бресте был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика