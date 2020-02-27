Томас Бах: подготовка к Олимпиаде в Токио идет по графику, несмотря на коронавирус

Источник материала: Вороновская газета

Подготовка к летней Олимпиаде-2020 в Токио идет по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментарий которого приводит Kyodo.

По словам президента МОК, Международный олимпийский комитет работает в тесном сотрудничестве с правительством Японии и организационным комитетом Олимпийских игр, чтобы обеспечить безопасность болельщиков, спортсменов, тренеров и других членов делегаций. «Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр», — отметил Томас Бах.