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Томас Бах: подготовка к Олимпиаде в Токио идет по графику, несмотря на коронавирус

27.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Томас Бах: подготовка к Олимпиаде в Токио идет по графику, несмотря на коронавирус

Подготовка к летней Олимпиаде-2020 в Токио идет по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментарий которого приводит Kyodo.
 
По словам президента МОК, Международный олимпийский комитет работает в тесном сотрудничестве с правительством Японии и организационным комитетом Олимпийских игр, чтобы обеспечить безопасность болельщиков, спортсменов, тренеров и других членов делегаций. «Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр», — отметил Томас Бах.

Ранее член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпиады в Токио в связи со стремительным распространением коронавируса. Он также рассказал, что организационный комитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения главного старта четырехлетия.

 
#XXXII Олимпийские игры в Токио
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Подготовка к летней Олимпиаде-2020 в Токио идет по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал глава Международного...
 
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