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Томас Бах: подготовка к Олимпиаде в Токио идет по графику, несмотря на коронавирус
27.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Подготовка к летней Олимпиаде-2020 в Токио идет по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментарий которого приводит Kyodo.
По словам президента МОК, Международный олимпийский комитет работает в тесном сотрудничестве с правительством Японии и организационным комитетом Олимпийских игр, чтобы обеспечить безопасность болельщиков, спортсменов, тренеров и других членов делегаций. «Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр», — отметил Томас Бах.
Ранее член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил о
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Подготовка к летней Олимпиаде-2020 в Токио идет по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал глава Международного...
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