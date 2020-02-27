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На «Нафтане» рабочий получил травму. Мужчина скончался в больнице

27.02.2020 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рабочий получил травму на «Нафтане».  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, происшествие случилось 26 февраля днем. 36-летний рабочий получил травму осколком диска асфальтобетонорезки при монтаже трубопровода.  

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где мужчина позже скончался.  

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, которая регламентирует порядок производства работ и охрану труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

Было установлено, что погибший является работником трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда в ОАО «Нафтан».  

Инструмент, при помощи которого производились работы, был изъят.  

Новополоцкий городской отдел СК проводит доследственную проверку.  

На этой неделе в Минском районе на стройке погиб 40-летний рабочий – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. Рабочий получил травму на «Нафтане».   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, происшествие случилось 26 февраля днем. 36-летний...
 
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