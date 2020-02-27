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Несколько лебедей погибло на озере под Брестом. Местные говорят про "птичий грипп"

27.02.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На озере под Брестом, недалеко от д. Заказанка и Прилуки (направление на Белое озеро) погибло несколько лебедей. Сфотографировать получилось только одного, остальные - до 5 птиц, находятся слишком далеко, нужна лодка.

Несколько лебедей погибло на озере под Брестом. Местные говорят про "птичий грипп"

По словам мужчины, который рассказал порталу Виртуальный Брест о неприятной ситуации, ходят слухи о том, что птицы могли погибнуть вследствие болезни "птичий грипп". Он также пояснил, что уже звонил куда только возможно, везде говорят: "Не наша компетенция".

Несколько лебедей погибло на озере под Брестом. Местные говорят про "птичий грипп"

Правда, после звонка в Минск (куда конкретно, уже не помнит), сказали - да, в курсе, на месте работает комиссия. А реально никакой комиссии не было, говорит заявитель, птицы, как и прежде, плавают в воде.

Несколько лебедей погибло на озере под Брестом. Местные говорят про "птичий грипп"

Между тем, на озере рыбачат люди, никаких мер санитарного характера не предпринимается. Количество погибших лебедей требует уточнения, может быть, их и больше, просто с берега не видно.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  На озере под Брестом, недалеко от д. Заказанка и Прилуки (направление на Белое озеро) погибло несколько лебедей. Сфотографировать получилось только одного,...
 
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Газета Авангард
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