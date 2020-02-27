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Несколько лебедей погибло на озере под Брестом. Местные говорят про "птичий грипп"
27.02.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На озере под Брестом, недалеко от д. Заказанка и Прилуки (направление на Белое озеро) погибло несколько лебедей. Сфотографировать получилось только одного, остальные - до 5 птиц, находятся слишком далеко, нужна лодка.
По словам мужчины, который рассказал порталу
Правда, после звонка в Минск (куда конкретно, уже не помнит), сказали - да, в курсе, на месте работает комиссия. А реально никакой комиссии не было, говорит заявитель, птицы, как и прежде, плавают в воде.
Между тем, на озере рыбачат люди, никаких мер санитарного характера не предпринимается. Количество погибших лебедей требует уточнения, может быть, их и больше, просто с берега не видно.
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