Источник материала: Виртуальный Брест

На озере под Брестом, недалеко от д. Заказанка и Прилуки (направление на Белое озеро) погибло несколько лебедей. Сфотографировать получилось только одного, остальные - до 5 птиц, находятся слишком далеко, нужна лодка.





По словам мужчины, который рассказал порталу Виртуальный Брест о неприятной ситуации, ходят слухи о том, что птицы могли погибнуть вследствие болезни "птичий грипп". Он также пояснил, что уже звонил куда только возможно, везде говорят: "Не наша компетенция".





Правда, после звонка в Минск (куда конкретно, уже не помнит), сказали - да, в курсе, на месте работает комиссия. А реально никакой комиссии не было, говорит заявитель, птицы, как и прежде, плавают в воде.





Между тем, на озере рыбачат люди, никаких мер санитарного характера не предпринимается. Количество погибших лебедей требует уточнения, может быть, их и больше, просто с берега не видно.