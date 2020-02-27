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Россия закрывает сахарные заводы и наращивает экспорт. Как это скажется на Беларуси?
27.02.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Союзроссахар 25 февраля сообщил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. В Минсельхозе России заявили, что стабилизировать ситуацию на рынке сахара позволят активизация его экспорта и снижение производства в этом году. Стоит сказать, что обстановка на российском рынке сильно влияла на положение дело белорусских сахарных заводов, директора которых недавно были помещены в СИЗО
Фото: pixabay.com
Россия ставит на экспорт
В прошлом году объем российского экспорта сахара составил свыше 620 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше показателя 2018 года. «Стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта как в ЕАЭС, так и за его пределы, а также снижение объемов производства сахарной свеклы в следующем сезоне (2020/21 сельхозгод)», — сообщает Минсельхоз РФ (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомство напоминает, что благодаря мерам государственной поддержки за 10 лет мощности по переработке сахарной свеклы увеличились на 45% — до 395 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Они позволяют перерабатывать всю выращиваемую в России сахарную свеклу и производить свекловичный сахар в объеме, полностью обеспечивающем потребности страны.
С 2016 года производство свекловичного сахара в России превышает объем потребления. В текущем сезоне производство может составить 7,7 млн тонн при потреблении 5,9 млн тонн.
«Минсельхоз оказывает содействие по продвижению отечественного сахара на внешние рынки путем снятия барьеров при торговле и предоставления режима наибольшего благоприятствования для российского сахара, — говорится в сообщении. — В ближайшее время крупными рынками сбыта сахара могут стать Узбекистан и Китай, куда могут поставляться от 500 до 700 тыс. тонн российского сахара».
По мнению Минсельхоза, росту экспорта белого сахара и сахара-сырца может способствовать формирование экспортного объединения производителей сахара, которое позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже внесла на рассмотрение
По словам начальника управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко, для рынка сахара характерны ограниченность и неэластичность спроса, поэтому пока на рынке сохраняется ситуация, когда предложение сахара существенно превышает внутренний спрос, какого-либо значительного повышения оптовых и розничных цен на сахар не произойдет.
— Однако у этой ситуации есть и обратная сторона — это закрытие заводов, часть которых является градообразующими предприятиями, — сказала Мирочиненко ТАСС.
По ее мнению, сохранение на рынке оптимального баланса производства и потребления сахара отвечает интересам как потребителей, так и производителей. Это позволяет обеспечить внутреннее производство в объеме, покрывающем внутренний спрос, и удержать среднегодовую внутреннюю цену на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность смежных отраслей. Кроме того сохранятся посевные площади.
Расширение экспорта сахара будет способствовать решению этой задачи, сказала Мирочиненко. «Предлагаемые меры государственного регулирования [по содействию экспорта] позволят улучшить ситуацию не только в России, но и в других государствах — членах ЕАЭС», — заключила она.
Тем временем в Беларуси…
По данным Белстата, в прошлом году Беларусь импортировала почти 86,2 тыс. тонн сахара, что на 47,3% больше по сравнению с 2018 годом. В стоимостном выражении поставки выросли на 26,1% до 35,3 млн долларов. Почти весь сахар был ввезен из России — 80,49 тыс. тонн на 33,36 млн долларов.
При этом экспорт белорусского сахара в прошлом году снизился на 34,9% до 278,2 тыс. тонн (в деньгах — на 39,8% до 109,9 млн долларов). Основным рынком сбыта стала Россия. В эту страну было вывезено 202,8 тыс. тонн сахара на 80,74 млн долларов.
Из-за наплыва дешевого российского сахара власти Беларуси ввели госрегулирование и установили минимальную розничную цену на сахар — 1,5 рубля за килограмм. Данная мера действует до 1 марта. Что будет дальше — сейчас решают в правительстве. Как сказал 12 февраля журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой, идет анализ себестоимости производства сахара, всех экспортных контрактов — на основе этой информации будут принимать решение о продлении или прекращении регулирования цен.
Стоит также напомнить, что в настоящее время в Беларуси расследуется громкое «сахарное дело».
— Как показала практика, введение ценового регулирования на сахар не решает проблему эффективного его производства в стране, ухудшает показатели работы отечественной кондитерской отрасли, — заявил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун на итоговой коллегии МАРТа.
Решение о госрегулировании цен на сахар еще не принято, сообщили TUT.BY в госорганах 27 февраля.
В Беларуси запасы сахара на промышленных предприятиях на 1 февраля 2020 г. составили 439,7 тыс. тонн, что в 8 раза больше среднемесячного объема производства, сообщает Sugar.Ru со ссылкой на Белстат.
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Союзроссахар 25 февраля сообщил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. В...
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