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Россия закрывает сахарные заводы и наращивает экспорт. Как это скажется на Беларуси?

27.02.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Союзроссахар 25 февраля сообщил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. В Минсельхозе России заявили, что стабилизировать ситуацию на рынке сахара позволят активизация его экспорта и снижение производства в этом году. Стоит сказать, что обстановка на российском рынке сильно влияла на положение дело белорусских сахарных заводов, директора которых недавно были помещены в СИЗО КГБ.


Фото: pixabay.com

Россия ставит на экспорт

В прошлом году объем российского экспорта сахара составил свыше 620 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше показателя 2018 года. «Стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта как в ЕАЭС, так и за его пределы, а также снижение объемов производства сахарной свеклы в следующем сезоне (2020/21 сельхозгод)», — сообщает Минсельхоз РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Ведомство напоминает, что благодаря мерам государственной поддержки за 10 лет мощности по переработке сахарной свеклы увеличились на 45% — до 395 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Они позволяют перерабатывать всю выращиваемую в России сахарную свеклу и производить свекловичный сахар в объеме, полностью обеспечивающем потребности страны.

С 2016 года производство свекловичного сахара в России превышает объем потребления. В текущем сезоне производство может составить 7,7 млн тонн при потреблении 5,9 млн тонн.

«Минсельхоз оказывает содействие по продвижению отечественного сахара на внешние рынки путем снятия барьеров при торговле и предоставления режима наибольшего благоприятствования для российского сахара, — говорится в сообщении. — В ближайшее время крупными рынками сбыта сахара могут стать Узбекистан и Китай, куда могут поставляться от 500 до 700 тыс. тонн российского сахара».

По мнению Минсельхоза, росту экспорта белого сахара и сахара-сырца может способствовать формирование экспортного объединения производителей сахара, которое позволит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского сахара на внешних рынках.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже внесла на рассмотрение правительства проект постановления, допускающего заключение соглашений между производителями сахара и/или торговцами для активизации его экспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По словам начальника управления контроля АПК ФАС России Анны Мирочиненко, для рынка сахара характерны ограниченность и неэластичность спроса, поэтому пока на рынке сохраняется ситуация, когда предложение сахара существенно превышает внутренний спрос, какого-либо значительного повышения оптовых и розничных цен на сахар не произойдет.

— Однако у этой ситуации есть и обратная сторона — это закрытие заводов, часть которых является градообразующими предприятиями, — сказала Мирочиненко ТАСС.

По ее мнению, сохранение на рынке оптимального баланса производства и потребления сахара отвечает интересам как потребителей, так и производителей. Это позволяет обеспечить внутреннее производство в объеме, покрывающем внутренний спрос, и удержать среднегодовую внутреннюю цену на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность смежных отраслей. Кроме того сохранятся посевные площади.

Расширение экспорта сахара будет способствовать решению этой задачи, сказала Мирочиненко. «Предлагаемые меры государственного регулирования [по содействию экспорта] позволят улучшить ситуацию не только в России, но и в других государствах — членах ЕАЭС», — заключила она.

Тем временем в Беларуси…

По данным Белстата, в прошлом году Беларусь импортировала почти 86,2 тыс. тонн сахара, что на 47,3% больше по сравнению с 2018 годом. В стоимостном выражении поставки выросли на 26,1% до 35,3 млн долларов. Почти весь сахар был ввезен из России — 80,49 тыс. тонн на 33,36 млн долларов.

При этом экспорт белорусского сахара в прошлом году снизился на 34,9% до 278,2 тыс. тонн (в деньгах — на 39,8% до 109,9 млн долларов). Основным рынком сбыта стала Россия. В эту страну было вывезено 202,8 тыс. тонн сахара на 80,74 млн долларов.

Из-за наплыва дешевого российского сахара власти Беларуси ввели госрегулирование и установили минимальную розничную цену на сахар — 1,5 рубля за килограмм. Данная мера действует до 1 марта. Что будет дальше — сейчас решают в правительстве. Как сказал 12 февраля журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой, идет анализ себестоимости производства сахара, всех экспортных контрактов — на основе этой информации будут принимать решение о продлении или прекращении регулирования цен.

Стоит также напомнить, что в настоящее время в Беларуси расследуется громкое «сахарное дело». КГБ задержал директора всех четырех сахарных заводов. Их подозревают в получении взяток.

— Как показала практика, введение ценового регулирования на сахар не решает проблему эффективного его производства в стране, ухудшает показатели работы отечественной кондитерской отрасли, — заявил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун на итоговой коллегии МАРТа.

Решение о госрегулировании цен на сахар еще не принято, сообщили TUT.BY в госорганах 27 февраля.

В Беларуси запасы сахара на промышленных предприятиях на 1 февраля 2020 г. составили 439,7 тыс. тонн, что в 8 раза больше среднемесячного объема производства, сообщает Sugar.Ru со ссылкой на Белстат.

 
 
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  Союзроссахар 25 февраля сообщил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. В...
 
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