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Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

27.02.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 27 февраля на Колпеницком перекрестке.

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Авария на Колпеницком перекрестке. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль «Газель» ехал со стороны Северного микрорайона по трассе Р2. На перекрестке с улицей Промышленной он столкнулся с автомобилем «Фольксваген», который двигался в направлении деревни Колпеница. От удара «Фольксваген» развернуло и он врезался в автобус «МАЗ», который стоял на перекрестке у знака «Стоп».

В автобусе в момент ДТП находился один пассажир.

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

– «Фольксваген» выскочил с улицы Промышленной и, не останавливаясь на знак «Стоп», выехал на перекресток, – рассказал Intex-press о случившемся водитель автомобиля «Газель». – Я ему сигналил, стал тормозить и выворачивать руль влево, чтобы уйти от столкновения, но тот даже не посмотрел в мою сторону, и ехал дальше. Если бы я не затормозил, то въехал бы в середину автомобиля, от чего тот мог перевернуться. А от касательного столкновения «Фольксваген» развернуло, и он въехал в автобус.

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

Под Барановичами «Фольксваген» столкнулся с «Газелью», а потом врезался в автобус

По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.

 
 
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  ДТП произошло днем 27 февраля на Колпеницком перекрестке. Авария на Колпеницком перекрестке. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, автомобиль «Газель» ехал...
 
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Газета Авангард
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