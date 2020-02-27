Продают ли Слуцкий мясокомбинат украинской компании

Источник материала: Слуцк Город





К SlutskGorod обратился один из работников мясокомбината, который утверждает, что 49% акций готовят к продаже некой украинской компании. Якобы её представители ходят по заводу и присматриваются. Мы узнавали, так ли это на самом деле.

Жанна Руцкая, заместитель председателя по экономике Слуцкого райисполкома, сказала, что такой информации им не поступало.

Сергей Некрашевич, первый заместитель генерального директора компании «Мясомолпром», был слегка удивлён такой новости. Однако информацию опроверг.

Наталья Ломаско, генеральный директор Слуцкого мясокомбината, от комментариев по этой теме отказалась, не пояснив причину отказа.

Ольга Кононович

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