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Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу

27.02.2020 16:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ смогла пообщаться с новоиспеченной чемпионкой Европы по биатлону в сингл-миксте сразу после цветочной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу

Каролин Эрдаль, чемпионка Европы по биатлону:
Я очень довольна! Так здорово финишировать первой в паре с Эндре. Это невероятные ощущения! 

«Очень переживаю за это, контролирую». Александр Лукашенко проверил готовность «Раубичей» к ЧЕ

Я была в Беларуси в прошлом году, тогда погода, конечно, была лучше, но здесь очень хорошо организовали трассу, поэтому все здорово.

Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу

Люди в материале: Каролин Эрдаль, Ирина Петыш

 
 
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ смогла пообщаться с новоиспеченной чемпионкой Европы по биатлону в сингл-миксте сразу после цветочной церемонии, сообщили в...
 
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