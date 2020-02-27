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Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ смогла пообщаться с новоиспеченной чемпионкой Европы по биатлону в сингл-миксте сразу после цветочной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каролин Эрдаль, чемпионка Европы по биатлону:
Я была в Беларуси в прошлом году, тогда погода, конечно, была лучше, но здесь очень хорошо организовали трассу, поэтому все здорово.
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ смогла пообщаться с новоиспеченной чемпионкой Европы по биатлону в сингл-миксте сразу после цветочной церемонии, сообщили в...
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