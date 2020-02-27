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В Дроздах компания российского олигарха построила частную школу. Посмотрите, как она выглядит
Источник материала: Tut.by
В районе индивидуальной застройки возле водохранилища Дрозды, где живут чиновники и бизнесмены, компания российского олигарха Михаила Гуцериева построила частную среднюю школу. Смотрите, как она выглядит.
Строительство школы, как и соседнего детского сада, изначально дали в соцнагрузку бизнесмену Юрию Чижу. Когда у Чижа начались проблемы, участок под сад отдали застраивать словенской компании Riko, а землю под школу —
Кому принадлежит школа сейчас?
Riko достроили садик в 2015 году и
Бруев с 2002 по 2018 год был гендиректором «Славнефтехим». Это дочерняя компания «РуссНефти» Михаила Гуцериева.
То, что школа будет частной, подтверждается и
«Учреждение образования, построенное на улице Вербной, не относится к ведению управления по образованию администрации Центрального района Минска и будет функционировать как частное учреждение образования», — сказано в ответе.
Люди часто задавали чиновникам вопросы о школе на улице Вербной. По наблюдениям горожан, она пустует уже год. Многие ждали ее открытия для всех, так как школа № 32 в Лебяжьем уже переполнена. В администрации района ответили, что на улице Проектируемой, 5 будет построена школа на 1020 мест.
Как устроена школа
Согласно данным Единого госрегистра недвижимого имущества, «СертусАвиа» арендует у государства три гектара земли за 112 тысяч рублей в год. На этой территории школа занимает чуть больше девяти тысяч «квадратов». На улице есть площадки для баскетбола, мини-футбола, гандбола, универсальная спортивная площадка и стадион с трибунами.
Мы обращались в компанию «СертусАвиа» по вопросу открытия школы, но там пояснили, что «строительная компания не уполномочена давать комментарии».
Кстати, вблизи школы Гуцериева есть пустырь на 2,5 гектара — он находится между школой, комплексом «Шантер Хилл» и Riviera Plaza. В 2013 году участок передали в собственность Российской Федерации по соглашению между Беларусью и Россией о взаимной передаче земель. До сих пор земля не освоена и ее целевое назначение не указано.
В качестве соцнагрузки, кроме вышеописанной школе в белорусской столице, Гуцериев строит храм в Минском районе, подарил Любани многоквартирный дом и переделал в свою усадьбу бывшую базу Управделами президента «Красносельское».
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Смотрите, как выглядит новая частная школа в Дроздах, которую построил российский олигарх.
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