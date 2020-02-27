В Дроздах компания российского олигарха построила частную школу. Посмотрите, как она выглядит

Источник материала: Tut.by

В районе индивидуальной застройки возле водохранилища Дрозды, где живут чиновники и бизнесмены, компания российского олигарха Михаила Гуцериева построила частную среднюю школу. Смотрите, как она выглядит.





Строительство школы, как и соседнего детского сада, изначально дали в соцнагрузку бизнесмену Юрию Чижу. Когда у Чижа начались проблемы, участок под сад отдали застраивать словенской компании Riko, а землю под школу — подконтрольной Михаилу Гуцериеву «СертусАвиа». Он планировал вложить в объект 12 миллионов долларов.

Кому принадлежит школа сейчас?





Riko достроили садик в 2015 году и передали его в собственность города. А вот строительство школы завершили в этом году и зарегистрировали на кипрскую офшорную компанию — «Блатберг Холдингс Лимитед». Право хозяйственного ведения — у учрежденной офшором «СертусАвиа». С 2018 года ее директором является Иван Бруев.

Бруев с 2002 по 2018 год был гендиректором «Славнефтехим». Это дочерняя компания «РуссНефти» Михаила Гуцериева.

То, что школа будет частной, подтверждается и на сайте администрации Центрального района, где горожанам ответили на вопросы о школах в микрорайоне Лебяжий.













«Учреждение образования, построенное на улице Вербной, не относится к ведению управления по образованию администрации Центрального района Минска и будет функционировать как частное учреждение образования», — сказано в ответе.

Люди часто задавали чиновникам вопросы о школе на улице Вербной. По наблюдениям горожан, она пустует уже год. Многие ждали ее открытия для всех, так как школа № 32 в Лебяжьем уже переполнена. В администрации района ответили, что на улице Проектируемой, 5 будет построена школа на 1020 мест.

Как устроена школа





Согласно данным Единого госрегистра недвижимого имущества, «СертусАвиа» арендует у государства три гектара земли за 112 тысяч рублей в год. На этой территории школа занимает чуть больше девяти тысяч «квадратов». На улице есть площадки для баскетбола, мини-футбола, гандбола, универсальная спортивная площадка и стадион с трибунами.

Мы обращались в компанию «СертусАвиа» по вопросу открытия школы, но там пояснили, что «строительная компания не уполномочена давать комментарии».











Кстати, вблизи школы Гуцериева есть пустырь на 2,5 гектара — он находится между школой, комплексом «Шантер Хилл» и Riviera Plaza. В 2013 году участок передали в собственность Российской Федерации по соглашению между Беларусью и Россией о взаимной передаче земель. До сих пор земля не освоена и ее целевое назначение не указано.

Напомним , Михаил Гуцериев ведет многовекторный бизнес в Беларуси. Олигарх строит горнообогатительный комбинат в Любанском районе, развивает IT-проекты с Виктором Прокопеней, поставляет нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, владеет гостиницей «Ренессанс» в Минске и другими объектами.

В качестве соцнагрузки, кроме вышеописанной школе в белорусской столице, Гуцериев строит храм в Минском районе, подарил Любани многоквартирный дом и переделал в свою усадьбу бывшую базу Управделами президента «Красносельское».