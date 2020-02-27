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Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»

27.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Сувенирная продукция в руках редактора Яны Богатыревой

В Центре культуры «Витебск» разработан фирменный стиль и сувенирная продукция XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Фото Александра Хитрова

Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Разработчица плаката, художник-дизайнер компьютерной графики Елена Миклушова
Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор фестиваля «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий и разработчица плаката,художник-дизайнер компьютерной графики Елена Миклушова
Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»

 
Теги: Витебск
 
 
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В Центре культуры "Витебск" разработан фирменный стиль и сувенирная продукция XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". ...
 
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