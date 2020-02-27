В Центре культуры «Витебск» разработан фирменный стиль и сувенирная продукция XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Фото Александра Хитрова
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Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»
27.02.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В Центре культуры «Витебск» разработан фирменный стиль и сувенирная продукция XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Фото Александра Хитрова
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В Центре культуры "Витебск" разработан фирменный стиль и сувенирная продукция XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". ...
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