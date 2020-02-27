Этого белоруса вы будете слушать завтра. Интервью с новой звездой - Мэвлом

Источник материала: Tut.by

«2019-й, я тебя люблю», — пишет у себя в Instagram молодой белорусский поп-исполнитель Мэвл. И есть за что: меньше чем за год простой парень из Гомеля, окончивший ПТУ, дорос до титула «Прорыв года Беларуси», взорвал музыкальные чарты, а теперь едет в большой тур по городам Беларуси, стран Балтии и России. Если вы еще не слышали хиты «Патамушка» и «Холодок», кажется, в последнее время вы живете в берушах. Снимите их прямо сейчас — знакомимся с новой белорусской звездой.

На самом деле Мэвла зовут Влад Самохвалов — псевдоним он придумал сам, сложив буквы из имени и фамилии. Раньше гомельчанин без музыкального образования делал каверы на Шатунова и Коржа, а теперь его собственные треки вирусно ворвались в русскоязычные чарты. Дебютный альбом «Всем привет!» вышел пару дней тому и моментально стал первым во «ВКонтакте», все треки из релиза попали в топ-100.

Договориться на интервью с «прорывом года» оказалось не так уж просто: личные сообщения в соцсетях музыкант не просматривает, и даже его российский агент не смог оперативно помочь со встречей. Но перед сольным концертом в Минске команда Мэвла сама вышла с нами на связь. Встретились с Владом и поговорили о попсе, маме и кукурузе.

«Нормальные сыновья дарят мамам цветы, а ты мне татуху показываешь»

Музыканта, который появился на белорусской эстраде стихийно, уже называют вторым Тимой Белорусских. В своем творчестве Мэвл не находит чего-то общего с музыкой Белорусских и признается, что сейчас их сравнивают куда реже, чем раньше.

— Таких исполнителей, как мы, много. Просто у нас маленькая страна, мало людей верят в то, что у кого-то вообще что-то может получиться, нет кучи лейблов, продюсеров. И тех, кто вырывается, начинают сравнивать между собой. Тима выстрелил, потом я сделал «Магнитолу» — трек под прямую бочку, как у него. А вот когда появились «Холодок» и «Патамушка», сравнивать перестали.

Слушайте Магнитола &mdash; Мэвл на Яндекс. Музыке

Откуда в творчестве Мэвла, как и у Тимы Белорусских, ностальгия по 90-м, в которых оба практически не жили, музыкант не знает. Говорит, что ему просто нравится движовая музыка.

— В итоге я пришел к тому, что чем быстрее бит, тем больше меня качает, и начал делать такие инструменталы. И потом да, нашел сходство, что раньше тоже такое делали, еще в 90-х: Юра Шатунов, «Руки вверх!». Но у меня нет ностальгии: я просто слушал треки старых исполнителей, и все получилось само собой.

С тем, что «90-е» сейчас хорошо продаются, Влад не спорит. Говорит, что все старое всегда приходит обратно. Поэтому, возможно, поколение 16-летних «находит в этом прикол». А вот стиль своей музыки Мэвл обозначать не берется, говорит, что песни связывает то, что он всегда поет про любовь и что в треках он искренний.





Мэвл переехал в Минск из Гомеля. Там он отучился в школе, хотя и признается, что школа его не сильно интересовала, он много прогуливал. Что действительно нравилось Владу, так это футбол. Но после десяти лет профессиональных занятий парень бросил этот спорт — говорит, из-за травм и из-за того, что хотел играть на серьезном уровне, а тренеры к этому относились безответственно. После этого открыл для себя рок-музыку, занялся экстремальным вокалом — гроулингом и скримингом:

— Мама не понимала, что со мной происходит. Сижу в соседней комнате, учусь кричать. Говорит: «Что с тобой? Бросил футбол, занимаешься херней и не учишься». Плюс я еще тогда набил татуировку первую: Create the Future — «Создавай будущее». Это было как раз 8 марта. Прихожу домой, маме показываю, что у меня татуха на груди, — она начинает рыдать: «Нормальные сыновья дарят мамам цветы, а ты мне татуху показываешь».

За две недели музыкант научился «кричать» и даже собрал в Гомеле рок-группу. Но она распалась, потому что другие участники коллектива не готовы были работать. Вторая попытка Мэвла была удачнее: в Минске он играл в группе Reniwal, у ребят даже был мини-тур и концерт в Re:Public. Вместе с Владом выступали музыканты лет 25−30, он был самым младшим. Но и этот коллектив распался, и снова, по словам Мэвла, не по его вине. Посмотрите, каким непохожим на сегодняшнее было раннее творчество Влада.

— После распада группы пришлось работать, потому что денег не было. Я же далеко не из богатой семьи. Папа — обычный рабочий, мама — медсестра в роддоме. Тогда я попал в сетевой маркетинг, работал на стройке, разные подработки были. Иногда приходишь домой, садишься за комп писать трек — а у тебя живот просто урчит: есть хочется, денег нет. Начинаешь брать в долг, вот прямо реально безысходность. Искал себя. И мама видела, что я скитаюсь, была не очень довольна.

«Натырили кукурузы, решили, что бизнесменами будем, на рынок поедем продавать»

На вопрос о том, каким самым странным образом Мэвл зарабатывал деньги, он вспоминает забавную историю, как в 16 лет вместе с друзьями воровал кукурузу. Такие истории исполнитель не считает «зашкварными», говорит, это теплые воспоминания.

— Поехали в час ночи на поле. Отключили фары, чтобы беспалевно было. Мне пацаны: «Ты знаешь, что это уголовка?» Ну да, а что делать? Натырили кукурузы, решили, что бизнесменами будем, на рынок поедем продавать. В 5 утра поехали в гараж, у нас там полный багажник. Разгрузили, начали чистить. С утра пошли на рынок, заплатили за точку и стояли с кукурузой. Продали так, чисто на поесть на пару дней. XXI век, все программисты, бизнесмены, а пацаны кукурузу воруют.

В конце концов в Гомеле парню стало тесно. Ему хотелось быть услышанным, а для этого, по словам Влада, нужно было хотя бы в Минск перебраться. Потому что в плане музыки, признается Мэвл, «в Гомеле вообще тухляк». По итогу он приехал в столицу, отучился здесь на автокрановщика-стропальщика и начал искать себя в музыкальном плане.

— Взял в долг на микрофон, начал писать демки, готовился к кастингу в Kaufman Label (лейбл, на который подписан Тима Белорусских. — Прим. ред.). И меня не взяли! Даже в топ-10 самых нормальных не попал.





Но свой лейбл, вернее творческое объединение, музыкант все-таки нашел. После того как Влад самостоятельно выпустил треки «Поздно говорить» и «Время», ему во «ВКонтакте» написал какой-то парень, который познакомил его с творческим объединением Legacy Music в Саратове.

— Мне там сказали, мол, мы за тобой следим, но не писали, потому что думали, что ты давно в каком-то лейбле. Поехали познакомились, и я в первый день в Саратове «Магнитолу» написал — она мне 120 тысяч подписчиков принесла в Instagram. После этого понеслось…

«В истории русской музыки не было такого, чтобы у одного исполнителя сразу два трека были в топ-3 „ВКонтакте“»

Популярным Мэвл проснулся тогда, когда выпустил трек «Холодок». Кстати, будущий хит родился совершенно случайно:

— Сидели с ребятами с лейбла на студии, делали треки. Поняли, что сегодня вообще ничего не идет. И тут ни с чего начинается бит «Холодка», я начинаю петь голосом, который никогда раньше не применял. Быстро сделали трек, подумали: либо он разорвет, либо люди совсем не поймут. Я говорю: «Давайте в TikTok выложим, там молодежи много». И все, он расходится. Планируем релиз, через неделю выпускаем трек. Проходит первый день — он на 10-м месте в топ-100 во «ВКонтакте», потом пятый, третий… Я понимаю: все, жесть, начнутся концерты, интервью.

А потом появилась цель обогнать «Холодок» — все-таки планка была задана высокая, Мэвл такого не ожидал. Для этого он снова полетел в Саратов:

— Опять пишем треки — и у нас снова затуп. Друг начинает что-то грузить: «Почему? Почему?» Я ему: «Потому что!» И это начало заедать: «Пото-потому что». Мы выпускаем «Патамушку» — думал, прикольный трек, люди будут двигаться. А он взрывается больше, чем «Холодок». Я через три дня захожу в топ «ВКонтакте»: первое место — «Патамушка», третье — «Холодок». И мне говорят, что в истории русской музыки не было такого, чтобы у одного исполнителя сразу два трека были в топ-3 «Вконтакте».

Слушайте Патамушка &mdash; Мэвл на Яндекс. Музыке

За творчеством парня следят в Восточной Европе и даже в Турции. А вот сам Влад свои треки вообще никогда не слушает — признается, что они ему надоедают еще до того, как выйдут.

— На первом месте по прослушиваниям у меня Россия, потом Украина с Беларусью примерно на равных. Затем Казахстан, Германия. Основная аудитория — те, кому от 18 до 24 лет, хотя подростков 13−17 лет тоже немало. А вот люди постарше, как я понял, не особо афишируют, что слушают меня, и не активничают в соцсетях. Они как бы подслушивают. Кстати, 40% всей аудитории — парни.

В основном Мэвл продвигает свою музыку в соцсетях — в Instagram и «ВКонтакте», таргетирует только треки. По его словам, вкладывают в таргет минимально, просто чтобы пост с новым треком чуть больше людей увидели. Говорит, что абсолютно все артисты, которые хотят попасть в топы, в любом случае делают такие вложения. Сумма всегда разная, но небольшая, обозначает певец:

— 50−150 тысяч российских рублей (от двух до пяти тысяч белорусских рублей. — Прим. ред.). Для музыки, конечно, это нормальные деньги, но есть большие лейблы и компании, которые миллион-два российских рублей (34−68 тысяч белорусских рублей. — Прим. ред.) вкладывают в трек. В «Магнитолу» мы вложили 50 тысяч российских рублей (две тысячи белорусских. — Прим. ред.), она в топ-30 залетела и стала известной. Если так анализировать, эти деньги намного больше тебе потом принесут. Но все равно все зависит от трека.





Некоторые композиции Влада стали популярными вообще без вложений. Например, трек «Поздно говорить» попал в топы сам по себе. Мэвл отмечает, что для него TikТok — важная площадка, где можно быстро и бесплатно раскрутиться. Сейчас он и в Instagram уже ничего не вкладывает — там появилась своя аудитория.

Про деньги Влад говорит нехотя, признается, что не любит обсуждать «приходы-доходы». Но отмечает, что в музыкальной сфере монетизация идет раз в три-пять месяцев, то есть, по сути, одна хорошая выплата приходит раз в полгода. Сколько Мэвл сейчас зарабатывает, секрет, а вот о тратах за месяц парень смело рассказывает: в месяц ему хватает 500−1000 долларов, большая часть суммы уходит на такси. Машины у музыканта пока нет, но после тура он планирует ее купить. Как и квартиру в Минске.

А вот первой крупной покупкой Мэвла был телевизор маме. Говорит, она сейчас страшно гордится сыном: вся больница приносит фотографии, чтобы Влад оставил на них автограф. Он быстро стал звездой не только в родном Гомеле — в столице его тоже узнают.

— Я вот шел к вам на интервью от метро «Немига», человек пять-шесть подошли. Я снял историю в Instagram, куда иду, и пацан приехал из какого-то района на машине, остановился на дороге, говорит: «Вот, я тебя нашел». Выбежал сфоткаться — и дальше поехал.

«Мне часто пишут: „Я тоже начинающий музыкант. Можешь скинуть денег на микрофон?“»

Тем, кто, как и он, хочет заниматься музыкой, исполнитель советует не циклиться на качестве музыки, а придумать для себя какую-то фишку:

— Людям нужно понимать, что они сначала должны просто сделать крутую музыку, что-то новое, как-то зацепить. Тогда тебя в любом случае увидят. Мне часто пишут пацаны всякие: «Я тоже начинающий музыкант из Минска (Гомеля), у меня крутая музыка. Можешь помочь и скинуть денег на микрофон?» Я говорю: «Братан, даже если ты на диктофон запишешь, тебя в любом случае услышат».

Слушайте Попытка номер 5 &mdash; Мэвл на Яндекс. Музыке

Сейчас на рынке переизбыток всего, считает Мэвл, поэтому все ищут именно людей с изюминкой, пусть даже не с самыми качественными демо-записями.

— Всем пофиг на твой крутой вид, звук, качество. Например, у Моргенштерна поется в треке: «Ой, не попал в бит». То есть он оставляет это, а не перезаписывает, чем и задевает людей. Или вот знаю одного музыканта, который клал телефон на стол камерой вниз, снимал видео и просто пел. Без музыки. Потом выкладывал записи с черным экраном в Instagram. Его последний сниппет разорвал интернет. Как по мне, это вызывает больший интерес. Я сам не слушаю профессиональные вылизанные треки.

В творчестве Влада тоже есть фишки, и не только вокальные. Например, он очень активно двигается на сцене и в видео. Тектоник в некоторых роликах музыканта снова-таки выглядит приветом из нулевых.

— Хореографией со мной никто не занимается, я сам. Какие-то пластичные связки я легко ловлю. А тектоник… В 2007-м видос вышел: там девчонка на трассе тектоник танцевала. Наверное, все его видели. Еще в школе, помню, попробовал его повторить. Я подрос, тело трансформировалось в более движовое, но все осталось в памяти.

Что до вокала, Мэвл признается, что ему часто предъявляют претензию: «На самом деле у тебя голос не такой, как в песнях». Он объясняет, что некоторые свои треки поет с растянутыми, как при улыбке, губами и максимально тонким голосом — отсюда такой звук. Так проще дробить «в-в-в-временами» и «х-х-х-холодами», как, например, здесь.

«Нужно определенный этап в жизни отработать, и я рад, что он у меня случился, пока я молодой»

Сейчас Мэвлу предстоит первый сольный тур на 40 городов. Он понимает, что на последних концертах с непривычки будет измотанным, но говорит, что будет пить витамины, заниматься спортом. Времени на личную жизнь, о которой он, кстати, не распространяется, у музыканта пока немного, но Влад осознает, что это только первый год сложный:

— Все музыканты через это проходят. Я пытаюсь думать, что это не бесконечно. Отработаю — и буду пару месяцев отдыхать. Если ты хочешь успешной жизни, тебе не будет легко — и физически, и морально. Но потом сможешь себя обеспечить хорошим уровнем. А если у тебя простая жизнь, такой и выхлоп будет. Нужно определенный этап в жизни отработать, и я рад, что он у меня случился, пока я молодой.





У себя в соцсетях парень писал , что мечтает о стадионах. В идеале ему бы хотелось собирать площадки, на которых выступает Макс Корж. Мэвл называет это потолком в русской музыке.

— Корж — красавчик. Я его очень уважаю, он такой один. Прямо пример для молодежи. В будущем, если у меня все хорошо будет с музыкой, я вижу, как выступаю на стадионе с гитарами и барабанами, музыка — с примесью рока, с прикольной динамикой и атмосферой, которые будут нарабатываться ближайшие несколько лет.

Мэвл рад тому, что сейчас его кормит музыка, но, если вдруг у него с ней разойдутся дороги, обещает не унывать.

— У меня же и кроме музыки есть много хобби. Футбол, активный отдых, тусовки с друзьями. Но доминируют путешествия. Я прямо хочу посмотреть все страны, все культуры. В первую очередь поездил бы по курортным странам, посмотрел, как люди отдыхают. Раньше на это особо не было денег.

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