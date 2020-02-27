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Виктор Кривко о миксте на ЧЕ: я был настроен на решительную борьбу до конца

27.02.2020 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  В сингл-миксте на ЧЕ в «Раубичах» Беларусь представляли Анна Сола и Виктор Кривко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Кривко о миксте на ЧЕ: я был настроен на решительную борьбу до конца

Начало гонки было многообещающим, на своем первом этапе ко второй стрельбе Анна Соло подходила лидером, у нее даже было небольшое преимущество перед соперницами. Но на стрельбе из положения стоя что-то не заладилось: биатлонистка использовала пять основных и три дополнительных патрона и не закрыла ни одной мишени. Как итог – пять штрафных кругов, но один из них Анна не прошла, и команда сверху получила две штрафные минуты.

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С таким грузом сражаться за высокие позиции было очень сложно. Тем не менее, наши ребята пробежали всю гонку до конца, причем дальше таких глобальных проблем со стрельбой и штрафных кругов не было. 13-е место.

Виктор Кривко о миксте на ЧЕ: я был настроен на решительную борьбу до конца

Пока нам не удалось поговорить с Анной и выяснить, что же случилось на стойке первого этапа, но Виктор Кривко и поделился впечатлениями после этой гонки.

Виктор Кривко о миксте на ЧЕ: я был настроен на решительную борьбу до конца

Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:
Выходил на гонку, думал, что у нас должно все получиться. Я был настроен на решительную борьбу до конца. Ну, не сложилось. С первого этапа уже, как видите.

Люди в материале: Виктор Кривко, Ирина Петыш

 
 
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Новости Беларуси.  В сингл-миксте на ЧЕ в «Раубичах» Беларусь представляли Анна Сола и Виктор Кривко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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