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Лукашенко не понимает, что сегодня держит Беларусь в ЕАЭС

27.02.2020 17:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко заявляет о нехватке в ЕАЭС декларируемых свобод. Об этом он заявил на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

По словам Лукашенко, тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет или они есть не в полном объеме. Речь, по словам президента, идет о свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

«Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему — пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться», — заявил белорусский лидер.

«Поэтому должны быть реализованы хотя бы эти классические единые принципы. Этого пока нет», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко привел данные, что в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров. «Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия», — поставил вопрос глава государства.

Он подчеркнул, что союз строится для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей.

«Но с тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм», — обратил внимание президент.
 

 
 
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Александр Лукашенко заявляет о нехватке в ЕАЭС декларируемых свобод. Об этом он заявил на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии...
 
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