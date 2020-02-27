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Какую продукцию представила Беларусь на выставке мебели в Польше

27.02.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продукция белорусских предприятий деревообрабатывающей промышленности представлена на выставке мебельной индустрии в Познани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум масштабный. Ежегодно собирает на одной площадке крупные предприятия мебельной промышленности, а география посетителей насчитывает 65 стран мира. Белорусские предприятия поставляют на польский рынок плитную продукцию, ламинированные древесно-стружечные плиты.

Какую продукцию представила Беларусь на выставке мебели в Польше

Какую продукцию представила Беларусь на выставке мебели в Польше

На рынке Европы достаточно популярна мебель из экологически чистого материала, поэтому мы тоже привезли в Познань мебель из массива сосны, дуба и из фанеры.

Как купить продукты в магазине, где нет кассы и продавца и какие купюры подделывают чаще остальных? О других новостях экономики за 27 февраля смотрите обзор Натальи Надольской в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Продукция белорусских предприятий деревообрабатывающей промышленности представлена на выставке мебельной индустрии в Познани, сообщили в...
 
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