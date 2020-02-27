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Какую продукцию представила Беларусь на выставке мебели в Польше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продукция белорусских предприятий деревообрабатывающей промышленности представлена на выставке мебельной индустрии в Познани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум масштабный. Ежегодно собирает на одной площадке крупные предприятия мебельной промышленности, а география посетителей насчитывает 65 стран мира. Белорусские предприятия поставляют на польский рынок плитную продукцию, ламинированные древесно-стружечные плиты.
На рынке Европы достаточно популярна мебель из экологически чистого материала, поэтому мы тоже привезли в Познань мебель из массива сосны, дуба и из фанеры.
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Новости Беларуси. Продукция белорусских предприятий деревообрабатывающей промышленности представлена на выставке мебельной индустрии в Познани, сообщили в...
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