Какую продукцию представила Беларусь на выставке мебели в Польше

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продукция белорусских предприятий деревообрабатывающей промышленности представлена на выставке мебельной индустрии в Познани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум масштабный. Ежегодно собирает на одной площадке крупные предприятия мебельной промышленности, а география посетителей насчитывает 65 стран мира. Белорусские предприятия поставляют на польский рынок плитную продукцию, ламинированные древесно-стружечные плиты.









На рынке Европы достаточно популярна мебель из экологически чистого материала, поэтому мы тоже привезли в Познань мебель из массива сосны, дуба и из фанеры.