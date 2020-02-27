Продюсер Курейчик жестко раскритиковал белорусский Минкульт

Источник материала: Tut.by

Белорусский режиссер и продюсер Андрей Курейчик жестко раскритиковал Министерство культуры за то, что стенд нашей страны не представлен на одном из самых крупных кинорынков мира, который сейчас проходит в Берлине параллельно с кинофестивалем «Берлинале». Пост с соответствующим содержанием появился в его Facebook.



Фото: Reuters

Свой пост Курейчик начал со слов: «Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!». Он обратился к чиновникам уровня Министерства культуры «и выше» и даже перечислил тех, к кому обращается, поименно: министр культуры Юрий Бондарь, первый замминистра культуры Наталья Карчевская, глава департамента кинематографии Алексей Безуглый и президент Беларуси Александр Лукашенко. И эмоционально задал вопрос: «Что это, б… ь, за х… ня?».

— Крупнейший кинорынок и фестиваль Европы, «мать всех кинорынков» — European Film Market. Тут все. Буквально все. И что? Страна с уровнем государственной поддержки кино в 10 миллионов долларов в год не представлена на кинорынке и фестивале никак. Ну никак.

Для тех, кто не знает, стоит сказать, что кинорынок — это выставка-ярмарка, где происходит самая настоящая киноторговля: продажа и закупка фильмов. Кинорынков очень много, некоторые из них, например азиатский кинорынок Filmart в Гонконге, проходят как самостоятельные бизнес-мероприятия, другие проходят параллельно с кинофестивалями (например Каннский в мае и Берлинский в феврале). Правообладатели на кинорынке предоставляют каталоги, буклеты, постеры, ролики и показывают новые фильмы или их фрагменты для того, чтобы продать их.

Андрей Курейчик отметил, что свои стенды на Берлинском кинорынке (а по размерам его часто сравнивают с кинорынком в Каннах) представили Россия, Украина, Армения, Грузия, Таджикистан, все наши соседи. И даже у Руанды есть свой стенд.

— Руанда — самая бедная страна на этой планете. Где был геноцид и полный п… ц, у нее стенд. Судан, раздираемый войной, самое опасное место на планете, как писали энциклопедии, и тот вот вам — на кинорынке. Судан. Да что Судан — Северная Корея. Вот, пожалуйста, можем поехать на Пхеньянский фестиваль и выиграть 20 миллионов северокорейских денежек, причем наличными. Представлены все — только не Беларусь, — пишет Курейчик.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: efm-berlinale.de

Продюсер отмечает, что нет не только стенда страны — не было проведено даже ни одного мероприятия для презентации нашего кино.

— Ни рекламы, ни печатных материалов, ни официального представительства — ничего. На кинофестиваль приехали отдельные частные лица: Игорь Сукманов, я, Костя Воробей, Леня Калитеня, несколько журналистов… Вы серьезно? Россия открыла павильон и четыре стенда, провела десяток мероприятий. На украинскую вечеринку приехали сотни украинских продюсеров, режиссеров, актеров, от Сенцова до Перельмана… Везде разложена реклама политики рибейтов (rebate. С англ. — скидка) в Украине — только снимай. Сотни печатных материалов об украинских, российских, грузинских и других фильмах, кинокомпаниях, продакшенах везде.



Лестница на кинорынке European Film Market, которую забрендировала Украина. Так иностранцев зазывают снимать в страну за скидки. Фото: Facebook Андрея Курейчика

Андрей Курейчик написал, что даже африканцы сделали несколько крутых мероприятий. И единственная страна, которая не упоминалась на юбилейном Европейском кинофоруме, — это Беларусь.

— 200 миллионов долларов, вложенных в кинопроизводство последних десятилетий, 10 миллионов в год, по версии Минкульта. И это притом что несколько миллионов долларов налогоплательщиков только что вбуханы в фильмы «Купала» и «Авантюры Прантиша Вырвича» , картины готовы. Их белорусам не показывают, а значит, тут, на European Film Market, должны были висеть огромные постеры этих картин с расписанием показов, разложены флайеры, работать медиаэкраны, а все руководство «Беларусьфильма» от Карачевского до Поршнева и Игруши должно было бегать по стендам мировых фестивальных агентов и дистрибьютеров, продавая картину, составляя расписание мировых показов и премьер… Но. Никого. Ничего.

В заключение Курейчик написал, что не понимает, зачем выделять миллионы долларов на производство фильмов, на содержание национальной киностудии, на поддержку кинематографа, на конкурсы, снимать богатейшее по бюджетам (и может быть, даже хорошее и нужное) кино, чтобы потом его не продвигать. «Простите, не понимаю», — резюмировал он.

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