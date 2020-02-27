Капля в море: стало известно, какие компании поставят нефть в Беларусь в марте









"Среди поставщиков "Янгпур" (дочка "Белоруснефти" – Sputnik) с заявкой в 2 тысячи тонн и "УДС нефть" с 23 тысячами тонн. Они пойдут на Мозырский НПЗ. Также есть три другие совсем маленькие компании, они сделали заявку, но без подтвержденных объемов", – сказал собеседник РИА Новости.





По информации другого информированного источника, помимо этих компаний заявки на март подала и российская компания "Татнефть" с объемом 165 тысяч тонн.





Традиционными поставщиками станут компании, входящие в холдинг "Сафмар", который принадлежит миллиардеру Михаилу Гуцериеву.





Компании "Русснефть" и Нефтиса" подали заявки с объемом 230 тысяч тонн, предназначенным для новополоцкого "Нафтана". Другой источник не исключает, что объем может составить 300 тысяч тонн.





По словам еще одного источника, в ближайшее время заявку может оформить "Роснефть". "Компания не прекратила переговоры о поставке, речь идет о 500 тысячах тонн", – сказал он.





Игорь Демин пояснил, что заявки от компаний поставщиков нефти есть, но оформленных маршрутных поручений пока нет. Поэтому компании могут как отозвать свои заявки, так и сделать новые до середины месяца, передает sputnik.by Советник президента "Транснефти"пояснил, что заявки от компаний поставщиков нефти есть, но оформленных маршрутных поручений пока нет. Поэтому компании могут как отозвать свои заявки, так и сделать новые до середины месяца, передает





Напомним, что оба белорусских НПЗ могут переработать в месяц до 1 млн тонн нефти каждый.





Правда, ранее сообщалось, что Беларусь получит в марте 160 тысяч российский нефти с перевалкой в Литве, а также ожидается поставка такого же объема азербайджанской нефти через нефтепровод Одесса-Броды.





Но следует учитывать, что до этого в январе-феврале оба завода работали из-за отсутствия нефти работали вполсилы.