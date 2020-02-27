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Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

27.02.2020 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь стартует один из самых интересных видов соревнований – микст-эстафета. Это когда в команде бегут два парня и две девушки.

Корреспондент Ирина Петыш вышла на прямую связь со студией.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Ирина Петыш, корреспондент:
27 февраля на чемпионате Европы по биатлону, можно сказать, командный день. В программе две смешанные эстафеты: одиночная, где выступают биатлонистка и биатлонист, и классическая смешанная, где выступают четыре спортсмена.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Первые результаты уже есть. В сингл-миксте победу отпраздновал норвежский дуэт Каролин Эрдаль и Эндре Стремсхайм. Серебро у команды Германии, бронзу завоевали представители Украины.

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У белорусской команды, к сожалению, сингл-микст не заладился.

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На смешанной эстафете под 16 стартовым номером выступит белорусская команда.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Нас представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников.

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Сергей этот чемпионат начал очень здорово – с золотой медали, поэтому будем надеяться, что и сегодня он продолжит в том же духе.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Люди в материале: Ирина Петыш

 
 
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Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь стартует один из самых интересных видов...
 
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