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В Минском районе лжемилиционеры удерживали и избивали троих человек

27.02.2020 17:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе лжемилиционеры удерживали и избивали троих человек
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел ночью 16 августа 2019 года. Четверо мужчин совместно распивали спиртные напитки в лесном массиве в Минском районе. Вскоре они встретили незнакомых им ранее двух мужчин и женщину.

В Минском районе лжемилиционеры удерживали и избивали троих человек В Витебске женщина избивала сына-инвалида за отказ молиться и поститься

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, четверо мужчин представились милиционерами и инсценировали их задержание за якобы совершенное преступление. В течение нескольких часов их удерживали со связанными руками и наносили им побои. Позже злоумышленники похитили у них мобильные телефоны, документы, деньги.

Лишь под утро одного из мужчин отпустили. Он сразу же обратился в милицию. Другого мужчину и женщину соучастники продолжали удерживать против их воли в лесу. После чего с ними на такси поехали в Минск. Обвиняемые были задержаны сотрудниками милиции в квартире у потерпевшего и заключены под стражу.

В отношении 27-летнего, 34-летнего, 38-летнего и 42-летнего мужчин возбуждено уголовное дело. Сообщается, что все обвиняемые неоднократно судимы. Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Обвиняемыми по уголовному делу признаны четверо ранее неоднократно судимых жителей Минска.
 
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