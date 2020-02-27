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Спустя два года в Минск вернётся фест Stereo Weekend: вот кто там выступит

27.02.2020 17:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Впервые фестиваль Stereo Weekend был организован в Минске в 2018 году: тогда, в Ботаническом саду, он дал площадку для музыки украинца Ивана Дорна, исландцев GusGus и других артистов. Прошло два года, и вот фест возвращается. Организаторы назвали первых трех музыкантов второго «Стерео».

Итак, в Минск приедет Manizha: российская и таджикская певица, которую публика заметила благодаря ее самодельным роликам в инстаграме. Музыка Манижи – где-то между blue eyed soul и этно; за последние несколько лет девушка написала около сотни треков на русском и английском языках. Она независимый артист и не сотрудничает с лейблами.

Затем – украинка Alina Pash, бывшая участница проекта «Х-Фактор». Алина совмещает поп-музыку и хип-хоп, этно-мотивы и трайбл, фольклор и электронику, девушка выступала выступала на таких значимых ивентах, как испанский Sónar и киевский Atlas Weekend.

Еще – группа «Бумбокс»: эти ребята в особой презентации не нуждаются. Их песни слушают вот уже 15 лет, команда выпустила семь альбомов на стыке джаза, фанка, попа, хип-хопа и рока.

Как попасть на фест?

«Стерео» пройдет 18-19 июля в Ботаническом саду. Билеты уже в продаже – пока что их продают за 35 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые фестиваль Stereo Weekend был организован в Минске в 2018 году: тогда, в Ботаническом саду, он дал площадку для музыки украинца Ивана Дорна, исландцев GusGus и...
 
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