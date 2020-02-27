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Беларусь на «Евровидении-2020». Финалисты нацотбора – кто они?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 февраля станет известно имя участника Беларуси на «Евровидении-2020». Он представит страну на конкурсе, который пройдет в нидерландском Роттердаме в мае.
В финале национального отбора примут участие 12 исполнителей и групп. Именно среди них и будет выбран конкурсант от Беларуси.
Известно, что на «Евровидении» участник от нашей страны будет выступать в первом полуфинале.
Вот, кто будет бороться за право представить Беларусь на «Евровидении-2020».
NAPOLI
На отборе Ольга Шиманская исполнит песню «Dоn't let me down». Эта восьмая попытка NAPOLI поехать на «Евровидение». «Своими силами, упорством и желанием мы ежегодно всей командой рвемся в бой». Певица признается, что в случае чего не планирует останавливаться.
Саша Захарик
На сцене артистка исполнит песню «Rocky Road». Песню Саша Захарик написала сама. «Моя добрая песня об извилистом пути, жизненных сюрпризах, непредсказуемых моментах, взлетах, падениях, поворотах, но на всех этих разных, светлых и не очень этапах, неизменно одно – любовь».
Анастасия Малашкевич
Артистка споет песню «Invisible». Анастасия исполняет не только эстрадные песни, но и оперу – девушка является солисткой Большого театра Беларуси. Певица признается, что не может сказать, в каком жанре ей комфортнее выступать и что петь в разных стилях – это ее уникальная черта.
Группа CHAKRAS
Коллектив впервые принимает участие в нацотборе. На сцене прозвучит песня «La-ley-la». Особенность композиции в том, что в ней нет слов.
Продюсером женского трио является Максим Алейников. «Слова не нужны. Говори сердцем», – именно так говорят о песне участницы коллектива.
Анастасия Гламозда
Девушка исполнит песню «Burning again». Текст и музыку девушка к этой композиции написала сама. Певица впервые принимает участие в финале национального отбора.
Анастасия Развадовская (Nastasea)
Певица исполнит композицию «Hello». Девушка не только поет, но и пишет музыку, и является преподавателем по вокалу. Им Анастасия начала заниматься в семь лет.
Ян Ярош
На сцене нацотбора прозвучит песня «Fire». Яну – 26 лет, он родился в семье потомственных музыкантов. Певец является четвертьфиналистом украинского шоу «Голос страны».
Анжелика Пушнова
Исполнительница споет песню «True Love». Анжелика четырежды участвовала в национальном отборе и два раза выходила в его финал. Девушка не только поет, но и является телеведущей.
Дарья Хмельницкая
Девушка исполнит песню «On Fire». Певица призналась, что «изначально шла на отбор, чтобы показать свою новую песню. Теперь, ощутив поддержку, готова отдать все силы на достойное выступление».
AURA
Юлия Быкова споет композицию «Барані сваё» на белорусском языке. Это десятая попытка поехать на «Евровидение» от Беларуси – рекорд для наших исполнителей.
КейСи
Девушка споет композицию «Chili Pepper». Исполнительница планирует «зажечь танцпол» и покорить зрителей.
VAL
Коллектив исполнит белорусскоязычную песню «Да вiдна». В состав дуэта входят Владислав и Валерия. Творческий союз существует с 2015 года. Исполнители признаются: «со своей аудиторией всегда делимся творчеством и вдохновением, успехами и опытом, не боимся быть собой и ловим от этого огромный кайф».
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Новости Беларуси. 28 февраля станет известно имя участника Беларуси на «Евровидении-2020». Он представит страну на конкурсе, который пройдет в нидерландском...
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