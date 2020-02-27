"Никто из МВД так и не извинился". Избитый ОМОНом минский врач получил компенсацию

В тот же день стало известно, что Дмитрий не имеет никакого отношения к преступлению, в котором его подозревали.





Несмотря на то, что МВД свою вину не признало, суд принял решение взыскать в пользу потерпевшего гражданина около 3 тысяч рублей — на ремонт разгромленной квартиры и лечение.





TUT.BY Дмитрий. — Буду подавать в суд на возмещение морального вреда и обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела». Компенсацию выплатили из бюджета. «Никто из МВД так и не извинился, — рассказалДмитрий. — Буду подавать в суд на возмещение морального вреда и обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела».





Эта история началась с заявления в милицию двух минчанок, которые сообщили, что встретили в парке эксгибициониста. Дмитрий в тот день был с друзьями на рыбалке, в 80 км от Минска — это могли подтвердить и свидетели, и данные мобильного телефона, однако проверять эту информацию в милиции почему-то не стали.





По наводке потерпевшей, которая увидела Середу в соседнем дворе, правоохранители рано утром пришли его задерживать как подозреваемого. Дмитрия не пытались вызвать повесткой. Как пояснил в суде начальник криминальной милиции Заводского РУВД Виталий Капилевич, оперуполномоченный действовал «стандартно для таких ситуаций» — пришел на задержание с силовой поддержкой в виде ОМОНа.









— Это стандартная процедура по задержанию лиц по такому роду преступлений (уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 339 УК — «Хулиганство»), сопряженных с психическими расстройствами, — пояснил Капилевич.





Отметим, что Дмитрий Середа не страдает психическими расстройствами, не стоит на учете у психиатра, эту информацию правоохранители могли легко проверить, но не стали этого делать.





— Считаете ли вы необходимым принести извинения Середе? — спрашивала у Капилевича в суде адвокат.





— Считаю, что сотрудники действовали в соответствии с законом. Никаких извинений в этой части мы принести просто не можем, — отвечал тот.





Руководил силовой операцией оперуполномоченный Александр Нущик. Когда выяснилось, что Середу задержали ошибочно, Нущик был привлечен к дисциплинарной ответственности, впрочем, взыскание было досрочно снято.





— Три сотрудника получили всего лишь выговор. И взыскание было досрочно снято, — говорит Дмитрий Середа.





На подведении итогов работы сотрудников уголовного розыска Минска за 2017 год Александр Нущик был признан лучшим оперативным сотрудником. Нущик также получил повышение: теперь старший оперуполномоченный в Заводском РУВД.





За три года семь раз то возбуждали уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. — Прим. TUT.BY), то отказывали в возбуждении.





Дмитрий говорит, что недавно получил ответ из Генеральной прокуратуры, где считают, что отказ в возбуждении уголовного дела обоснованный: в действиях сотрудников милиции усмотрены дисциплинарные проступки, за что они и были привлечены к дисциплинарной ответственности.





Минчанин с такой позицией не согласен и намерен обратиться в суд.





— Буду обращаться в суд за компенсацией морального вреда, — рассказал собеседник. — И обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. Буду требовать, чтобы сотрудники, которые напали на меня и мою семью и незаконно меня задержали, понесли справедливое наказание. В суде представители МВД не смогли назвать ни одного законного требования для проникновения в мой дом.









Напомним, министр внутренних дел Юрий Караев назвал справедливым решение суда о возмещении материального вреда — на ремонт разгромленной квартиры и лечение (около 3 тысяч рублей).





Мы уточнили, последовали ли в адрес Дмитрия и его семьи извинения от сотрудников милиции.





— Никто из МВД так и не извинился, — пояснил собеседник, хотя одним из его требований в суде было принести извинения в СМИ.