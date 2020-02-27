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Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны

27.02.2020 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Установка ограждения протяженностью около километра напротив здания Национальной библиотеки взволновала местных жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как пояснили в Администрации Первомайского района, здесь началась подготовка к реконструкции теплотрассы.

Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны

Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны

Евгений Поклад, заместитель директора по капитальному строительству Минских тепловых сетей:
Повысится уровень теплоснабжения жителей города Минска. Сейчас ведутся подготовительные работы, будет устанавливаться ограждение , строительный городок организовываться.

Основные работы начнутся после того, как будет отключено отопление, а завершить их планируется к началу следующего сезона.

Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны

Люди в материале: Евгений Поклад

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Установка ограждения протяженностью около километра напротив здания Национальной библиотеки взволновала местных жителей, сообщили в программе...
 
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