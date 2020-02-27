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Напротив Национальной библиотеки установили ограждения. Жители узнали, зачем они нужны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Установка ограждения протяженностью около километра напротив здания Национальной библиотеки взволновала местных жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как пояснили в Администрации Первомайского района, здесь началась подготовка к реконструкции теплотрассы.
Евгений Поклад, заместитель директора по капитальному строительству Минских тепловых сетей:
Основные работы начнутся после того, как будет отключено отопление, а завершить их планируется к началу следующего сезона.
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Новости Беларуси. Установка ограждения протяженностью около километра напротив здания Национальной библиотеки взволновала местных жителей, сообщили в программе...
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