ЕС призвал полностью расследовать убийство Немцова в его пятую годовщину

Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 27 февраля, спикером Европейской службы внешних действий, пишет

"В этот день пять лет назад в центре Москвы был безжалостно убит Борис Немцов, бывший заместитель главы правительства Российской Федерации и один из лидеров российской оппозиции", - сказано в заявлении.

"Несмотря на многочисленные препятствия, Борис Немцов имел мужество работать для поощрения демократических ценностей и политического плюрализма в России. И он продолжает вдохновлять многих во времена, когда в России все сильнее ущемляются права гражданского общества и независимой прессы, а рестриктивного законодательство ограничивает свободы", - добавил представитель ведомства.





В ЕС настаивают: убийство оппозиционного политика должно быть расследовано полностью и прозрачно, а все причастные к преступлению должны быть привлечены к ответственности.