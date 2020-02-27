Министр образования Республики Беларуси Игорь Карпенко посетил Волковысский и Мостовский районы

Источник материала: Вороновская газета

В Волковыске Игорь Карпенко познакомился с колледжем ГрГУ имени Янки Купалы. Директор учебного заведения Галина Зялик рассказала о специальностях, по которым здесь готовят специалистов, и провела небольшую экскурсию по учебным аудиториям.

В гимназии № 2 учащиеся представили визитку своего ГУО на шести языках и подарили высокому гостю подарки, сделанные своими руками. После этого в актовом зале состоялся деловой разговор с руководителями и педагогами района по вопросам, которые сегодня волнуют всех. Игорь Карпенко рассказал о задачах, стоящих перед системой образования, проблемах и планах на ближайшую перспективу.





















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Министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко посетил Лунненскую среднюю школу имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета и передал новый спортивный инвентарь. В мероприятии приняли участие начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, председатель Мостовского райисполкома Юрий Валеватый, заместитель председателя Марина Давыдик, начальник управления образования райисполкома Валентин Тихонович. Почётный гость приехал на лунненскую землю с приятной миссией – передать учреждению образования спортивный инвентарь. В школе в связи с этим был организован спортивный праздник. Приобретение оборудования, полученного школой, стало возможным благодаря акции «Наши дети»: благотворительные средства направили на укрепление спортивной базы и развитие шести сельских школ республики. В этом списке оказалась и средняя школа агрогородка Лунно.











– Я убеждён, что у каждого из вас есть возможность достичь хороших результатов в учёбе, спорте, творчестве. Благотворительные средства акции «Наши дети» направлены на укрепление спортивной базы больших и маленьких сельских школ. Поэтому в этот раз мы дарим подарки вашей школе. Надеюсь, что вы найдёте для спортинвентаря достойное применение, – подчеркнул Игорь Васильевич.

Министр образования внимательно ознакомился с материально-технической базой школы, посетил народный музей боевой славы, поинтересовался достижениями учащихся, узнал о проектах, которые реализуются совместными усилиями ребят и педагогов.





В школе была организована встреча в рамках проекта «ШАГ» (Школа Активного Гражданина). В ходе диалога Игорь Карпенко ответил на интересующие ребят вопросы, которые касались вступительных испытаний в вузы, централизованного тестирования. Школьники также интересовались воспоминаниями об армейской жизни министра, его студенческих годах, качествах военных. Спрашивали о развитии образования в других странах.







Как отметил Игорь Васильевич, общее среднее образование должно не только готовить будущего абитуриента к централизованному тестированию, но и создавать условия для самостоятельной жизни. Очень важно, чтобы каждый ученик мог осознанно выбирать дальнейшую профессию и уверенно идти к поставленным целям.





Интересовались школьники и тем, какой опыт приобрёл министр во время службы в армии, есть ли увлечения, которыми он гордится и может рассказать. Также спросили у гостя, мечтал ли он быть министром образования, на что он ответил: – Конечно же, нет, но работа над собой должна вестись постоянно. Чтобы достичь успеха, необходимо ставить цели и помнить, что основа всего – труд и знания.





Министр образования подчеркнул, что встречи в рамках проекта «ШАГ» очень важны, они укрепляют связь между поколениями и призвал школьников к тому, чтобы они встречались с разными людьми и перенимали их жизненный опыт.





Директор Лунненской средней школы Виктор Черник поблагодарил гостей за визит и такой необходимый подарок: – Учащиеся нашей школы – постоянные участники районных, областных и республиканских соревнований. Все дороги ведут в школу. Поэтому данным инвентарём будут пользоваться не только школьники, но и все жители агрогородка Лунно.





Виктор Мечеславович также выразил отдельную благодарность районному исполнительному комитету и управлениям образования области и района. Директор школы подарил министру образования памятную книгу «Повязь часоў, пакаленняў, традыцый», которая хранит в себе историческую память малой родины. Игорь Карпенко отметил, что визит в Лунненскую школу получился продуктивным. Он услышал много интересных вопросов и инициатив. В завершение встречи он оставил запись в книге отзывов музея школы и сфотографировался со школьниками на память.