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Все школы Японии закроют до апреля из-за COVID-19

27.02.2020 17:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Из-за вспышки COVID-19 в Японии закроются все школы. Учреждения образования приостановят работу со 2 марта и до окончания весенних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятия возобновятся лишь в апреле. Таким образом власти хотят предотвратить распространение инфекции. На сегодня в стране зафиксировано более 900 случаев заражения. Болезнь унесла жизни восьми граждан.

Все школы Японии закроют до апреля из-за COVID-19

Из-за расширения зоны поражения в Европе многие государства закрывают границы.

Саудовская Аравия частично закрывает границы из-за коронавируса

Например Саудовская Аравия приостановила въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых фиксируется большое число заболевших.

Все школы Японии закроют до апреля из-за COVID-19

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Из-за вспышки COVID-19 в Японии закроются все школы. Учреждения образования приостановят работу со 2 марта и до окончания весенних каникул, сообщили в программе...
 
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