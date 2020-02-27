Все школы Японии закроют до апреля из-за COVID-19

Источник материала: СТВ

Из-за вспышки COVID-19 в Японии закроются все школы. Учреждения образования приостановят работу со 2 марта и до окончания весенних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятия возобновятся лишь в апреле. Таким образом власти хотят предотвратить распространение инфекции. На сегодня в стране зафиксировано более 900 случаев заражения. Болезнь унесла жизни восьми граждан.





Из-за расширения зоны поражения в Европе многие государства закрывают границы.

Саудовская Аравия частично закрывает границы из-за коронавируса

Например Саудовская Аравия приостановила въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых фиксируется большое число заболевших.



