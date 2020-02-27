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Все школы Японии закроют до апреля из-за COVID-19
Источник материала: СТВ
Из-за вспышки COVID-19 в Японии закроются все школы. Учреждения образования приостановят работу со 2 марта и до окончания весенних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Занятия возобновятся лишь в апреле. Таким образом власти хотят предотвратить распространение инфекции. На сегодня в стране зафиксировано более 900 случаев заражения. Болезнь унесла жизни восьми граждан.
Из-за расширения зоны поражения в Европе многие государства закрывают границы.
Например Саудовская Аравия приостановила въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых фиксируется большое число заболевших.
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Из-за вспышки COVID-19 в Японии закроются все школы. Учреждения образования приостановят работу со 2 марта и до окончания весенних каникул, сообщили в программе...
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