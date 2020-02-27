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Белорусская биатлонистка промахнулась 8 раз и забыла пробежать штрафной круг

27.02.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 февраля на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах под Минском прошла смешанная эстафета.

Белоруска Анна Сола на первом огневом рубеже отстрелялась идеально, однако на втором случился чудовищный провал. Сола при стрельбе стоя промахнулась 8 раз! Она получила 5 штрафных кругов, из которых пробежала 4. Из-за того, что про один штрафной круг Анна забыла, белорусская сборная получила две минуты штрафа. Эстафету она передала Виктору Кривко. В итоге сборная Беларуси заняла 13-е место среди 35 сборных. "Прессбол" отмечает, что если бы не две минуты штрафа, которые заработала Анна Сола, было бы 8-е место.

Эстафету выиграла Норвегия, на втором месте — Германия, на третьем — Украина.

После гонки Сола отказалась общаться с журналистами.
 
 
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27 февраля на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах под Минском прошла смешанная эстафета.
 
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