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Китаю удастся взять контроль над распространением коронавируса к концу апреля

27.02.2020 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Распространение коронавируса будет взято под контроль к концу апреля. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением заболевания в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, в КНР выздоровели от COVID-19 свыше 32 тысяч граждан, умерли – больше 2740.

Китаю удастся взять контроль над распространением коронавируса к концу апреля

За пределами Поднебесной случаи заражения зафиксированы в более чем 40 странах. Первые инфицированные появились 27 февраля в Румынии, Норвегии, Грузии, Эстонии и Дании. Из-за расширения географии вируса в Европе многие государства закрывают свои границы.

Саудовская Аравия приостановила въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых фиксируется большое число заболевших. А в Японии, чтобы предотвратить распространение инфекции, закрывают школы. Они не будут работать со 2 марта до окончания весенних каникул.

«Панику можно было ожидать»: местные рассказали, что происходит в Италии во время вспышки коронавируса

Китаю удастся взять контроль над распространением коронавируса к концу апреля

Тем временем, специалисты всего мира продолжают искать вакцину от вируса. В Италии трех инфицированных удалось вылечить с помощью специальных аппаратов, а также лекарств, которые применяют при лечении ВИЧ и лихорадки Эбола. Первое клиническое исследование противовирусного препарата провели также в США. Результаты эксперимента станут известны через полтора месяца.

Китаю удастся взять контроль над распространением коронавируса к концу апреля

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Новости мира. Распространение коронавируса будет взято под контроль к концу апреля. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением...
 
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