|
Дэвид Бекхэм больше 20 лет хранит билет, на котором Виктория написала свой номер телефона
Источник материала: Tut.by
Дэвид Бекхэм умилил американских телезрителей рассказом о памятном сувенире, который хранит с первой встречи со своей женой Викторией. Супруги в браке уже 20 лет, а в отношениях и того дольше — но футболист помнит их знакомство так, будто это было вчера. Ведь у него до сих пор есть тот самый билет на поезд, на котором Виктория Бекхэм, тогда еще вокалистка группы Spice Girls, написала свой номер телефона,
Историю знакомства со своей женой Викторией Дэвид Бекхэм рассказал в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном». Тогда Виктория Бекхэм еще выступала в составе Spice Girls, а он только начинал играть в основе «Манчестер Юнайтед».
— [Виктория] пришла посмотреть мою игру в Лондоне со своим менеджером и другой участницей Spice Girls. <…> Это был первый раз, когда я ее встретил, но не смог с ней поговорить. А через неделю она снова приехала в Манчестер посмотреть игру, — рассказал Дэвид.
В ту встречу, когда им наконец удалось пообщаться, Бекхэм решил рискнуть и попросить у девушки ее номер телефона.
— Мы болтали в зоне отдыха для игроков около часа. В тот день она приехала на поезде, поэтому записала свой номер на своем [использованном] билете — и он до сих пор хранится у меня, — улыбнулся знаменитый спортсмен.
Виктория и Дэвид поженились в 1999 году, и в июле 2019 года отпраздновали свою 20-летнюю годовщину. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео и Круз и младшая дочь Харпер. Самому старшему из них тоже вот-вот исполнится 20 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он умилил американских телезрителей рассказом о памятном сувенире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)