Дэвид Бекхэм больше 20 лет хранит билет, на котором Виктория написала свой номер телефона

Источник материала: Tut.by

Дэвид Бекхэм умилил американских телезрителей рассказом о памятном сувенире, который хранит с первой встречи со своей женой Викторией. Супруги в браке уже 20 лет, а в отношениях и того дольше — но футболист помнит их знакомство так, будто это было вчера. Ведь у него до сих пор есть тот самый билет на поезд, на котором Виктория Бекхэм, тогда еще вокалистка группы Spice Girls, написала свой номер телефона, передает medialeaks.



Фото: Reuters

Историю знакомства со своей женой Викторией Дэвид Бекхэм рассказал в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном». Тогда Виктория Бекхэм еще выступала в составе Spice Girls, а он только начинал играть в основе «Манчестер Юнайтед».

— [Виктория] пришла посмотреть мою игру в Лондоне со своим менеджером и другой участницей Spice Girls. <…> Это был первый раз, когда я ее встретил, но не смог с ней поговорить. А через неделю она снова приехала в Манчестер посмотреть игру, — рассказал Дэвид.

В ту встречу, когда им наконец удалось пообщаться, Бекхэм решил рискнуть и попросить у девушки ее номер телефона.

— Мы болтали в зоне отдыха для игроков около часа. В тот день она приехала на поезде, поэтому записала свой номер на своем [использованном] билете — и он до сих пор хранится у меня, — улыбнулся знаменитый спортсмен.

Виктория и Дэвид поженились в 1999 году, и в июле 2019 года отпраздновали свою 20-летнюю годовщину. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео и Круз и младшая дочь Харпер. Самому старшему из них тоже вот-вот исполнится 20 лет.