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«Два часа просидели в душном самолете, пока его чинили». Белорусские туристы застряли в Хургаде

27.02.2020 19:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром пассажиры рейса Хургада-Минск должны были вылететь в белорусскую столицу, но по громкой связи пилот сообщил, что самолет задерживается «из-за технической неисправности». Четыре часа пассажиры провели в ожидании вылета, пока их не отвезли в отель.

— Сейчас мы находимся в аэропорту Хургады, тут ужасные условия: нас не кормят, дали по бутылке воды и все. Никакой информации, когда мы полетим, — рассказывает TUT.BY пассажир Виталий.

По словам мужчины, рейс Хургада-Минск чартерный, его выполняет авиакомпания «Белавиа».

— В 10.15 (по минскому времени это 11.15. — Прим. TUT.BY) мы должны были вылететь из Хургады, нас где-то 100−120 человек. Два часа просидели в душном самолете, пока его чинили, не было никакой информации, никто ничего не говорил. Потом пилот по громкой связи сообщил, что рейс задерживается «из-за технической неисправности», — говорит Виталий.

Он присылает короткое видео, на котором слышно: «Придется подождать. (…) Спасибо за понимание». Как уверяет наш собеседник, пассажиров вернули в аэропорт, за четыре часа ожидания дали только воду.

 — Нас везут в отель, — сообщает нам в режиме онлайн Виталий и позже присылает фото из столовой отеля, где пассажиров рейса наконец покормили. — В отеле мы будем до 20.00, белорусы довольны, потому что это хороший отель, будет и обед, и ужин. А россияне с нашего рейса не очень рады: им нужно успеть на поезда в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск. Из Минска за нами вылетает другой самолет, рейс назначен где-то на 23.00 — 00.00.

В авиакомпании «Белавиа» отказались от комментариев, на табло вылета-прилета указано, что рейс из Хургады задерживается и ожидается в 4.00 утра 28 февраля.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром пассажиры рейса Хургада-Минск должны были вылететь в белорусскую столицу, но по громкой связи пилот сообщил, что самолет задерживается «из-за...
 
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