Беларусские и украинские пограничники обсудили угрозы безопасности

сообщает Государственная пограничная служба Украины. Участники встречи проанализировали ситуацию на общей границе за 2019 год, провели оценку угроз пограничной безопасности, спрогнозировали возможное развитие событий в этом году, подчеркнули важность совместной аналитической работы,Государственная пограничная служба Украины.





Эксперт двух стран пришли к выводу, что в прошлом году ситуация на общем участке границы оставалась под контролем.