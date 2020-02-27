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Беларусские и украинские пограничники обсудили угрозы безопасности
Источник материала: Партизан
25-27 февраля в Гомеле прошла встреча представителей аналитических пограничных подразделений Беларуси и Украины.
Участники встречи проанализировали ситуацию на общей границе за 2019 год, провели оценку угроз пограничной безопасности, спрогнозировали возможное развитие событий в этом году, подчеркнули важность совместной аналитической работы,
Эксперт двух стран пришли к выводу, что в прошлом году ситуация на общем участке границы оставалась под контролем.
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25-27 февраля в Гомеле прошла встреча представителей аналитических пограничных подразделений Беларуси и Украины.
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