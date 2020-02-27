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«Государственные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности». В Гродно прошла встреча с председателем РОО «Белая Русь» Геннадием Давыдько

27.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Государственные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности». В Гродно прошла встреча с председателем РОО «Белая Русь» Геннадием Давыдько

Сегодня в рамках единого дня информирования председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько встретился с коллективом ОАО «Молочный мир». На встрече также присутствовали председатель областного Совета депутатов Игорь Жук и генеральный директор ОАО «Молочный мир» Марина Аникеева. Беседа прошла в формате открытого диалога, а ее лейтмотивом стала информационная безопасность населения. Геннадий Давыдько как экс-директор Национальной государственной телерадиокомпании прекрасно знает, чем чреваты фейковые новости и каким образом они могут влиять на человеческое сознание.
 
«Государственные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности». В Гродно прошла встреча с председателем РОО «Белая Русь» Геннадием Давыдько
 
«Государственные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности». В Гродно прошла встреча с председателем РОО «Белая Русь» Геннадием Давыдько

– В современном мире информационная осведомленность и умение противостоять фейкам – важный навык потребителя информации, – подчеркнул Геннадий Давыдько. – Мы очень мало говорим про то, как нужно противостоять вбросам вредоносной, фальшивой информации, целью которой является изменение сознания и поведения человека. Порой подобная информация может попросту испортить человеку жизнь. Так Дездемона пала жертвой клеветы.

 
«Государственные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности». В Гродно прошла встреча с председателем РОО «Белая Русь» Геннадием Давыдько

 
По словам Геннадия Давыдько, информационная грамотность должна быть развита наравне с политической – знанием Конституции и пониманием механизмов работы власти. В нынешнем информационном пространстве довольно сложно отличить зерна от плевел, «чистые» источники информации от «зараженных». В данном случае, считает член Совета Республики, могут помочь соответствующие изменения в законодательстве:
 

– Необходимо менять законодательство, чтобы каждый источник информации назывался соответственно. Например: «иностранный информационный агент». Чтобы люди понимали: данные СМИ спонсируются зарубежными источниками. С другой стороны, есть СМИ, которые финансируются местными властями – городскими, областными, республиканскими. Они работают на государственное строительство. Авторитет СМИ завоевывается не фейками. Фейковыми новостями завоевываются бюджеты, равно как страхом, сенсацией и так далее. А вот государственные, ответственные и профессиональные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности.

 
«Государственные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности». В Гродно прошла встреча с председателем РОО «Белая Русь» Геннадием Давыдько

 
Председатель РОО «Белая Русь» также затронул тему развития печатных СМИ. На вопрос из зала о том, есть ли будущее у газет, Геннадий Давыдько ответил метафорично:
 
«Государственные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности». В Гродно прошла встреча с председателем РОО «Белая Русь» Геннадием Давыдько

– Есть две категории людей: те, которые читают книги, и те, которые смотрят телевизор. Так вот, первые управляют вторыми, поскольку книга вооружает человека, а телевизор порабощает. Каждое книжное слово – это гимнастика для ума, именно поэтому так важно, чтобы детишки читали. Что касается газет, то они никогда не потеряют актуальности. Газета – это документ, в отличие от скриншотов интернет-страниц. Газета – это ответственность: редактора, журналиста и так далее.

 
Участники диалога также затронули вопрос, который уже несколько лет не теряет своей актуальности и по сей день волнует граждан Беларуси: какой должна быть медицина – платной или бесплатной. Геннадий Давыдько заявил, что, по его мнению, медицина  может быть платной – но не для всех:
 

– Для детей до определенного возраста и пенсионеров медицинское обслуживание должно быть бесплатным. Что касается среднего поколения, то медпомощь должна быть платной или страховой. Не исключаю вариант смешанной системы.

«Государственные СМИ авторитет зарабатывают на оперативности, честности и достоверности». В Гродно прошла встреча с председателем РОО «Белая Русь» Геннадием Давыдько

 
От медицинского вопроса перешли к демографическому. Геннадий Давыдько подчеркнул, что проблема рождаемости характерна не только для Беларуси, но и для многих европейских стран:
 
– Одна из главных угроз – это демографическая проблема. Коэффициент рождаемости в нашей стране – 1,8. Если мы не повысим его, то через сто лет решать эту проблему уже будет некому.
 

Напоследок Геннадий Давыдько отметил, что вопросы, которые звучали на встрече, свидетельствуют о глубокой заинтересованности коллектива ОАО «Молочный Мир» в развитии нашей страны, укреплении государственности, гордости за свое предприятие. Он также добавил, что ему было легко общаться с людьми, которые достойно представляют Беларусь на международном и внутреннем рынке.

Виктор МОХАНЬ
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня в рамках единого дня информирования председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько встретился с коллективом...
 
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