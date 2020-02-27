ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «Нафтане» рабочий получил травму и умер в больнице

27.02.2020 18:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мужчине в шею попал осколок диска болгарки.

На Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» 36-летний рабочий получил травму, от которой затем умер в больнице. Это случилось днем 26 февраля. Мужчину госпитализировали с травмой шеи после того, как при монтаже трубопровода в него отлетел осколок диска асфальтобетонорезки. Врачи не смогли спасти жизнь рабочему - он умер от травмы, которая оказалась слишком серьезной.

Выяснилось, что погибший работал не на «Нафтане», а в трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда НПЗ, сообщает Следственный комитет, пишет kp.by. Работал ли болгаркой сам пострадавший, пока не уточняется.

Местный горотдел СК проводит проверку по факту трагедии, изучается документация, которая регулирует порядок производства работ и охрану труда. Назначены необходимые экспертизы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчине в шею попал осколок диска болгарки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Берлин исключил из списка почетных граждан экс-президента, который назначил Гитлера канцлером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика