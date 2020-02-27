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На «Нафтане» рабочий получил травму и умер в больнице
Источник материала: Партизан
Мужчине в шею попал осколок диска болгарки.
На Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» 36-летний рабочий получил травму, от которой затем умер в больнице. Это случилось днем 26 февраля. Мужчину госпитализировали с травмой шеи после того, как при монтаже трубопровода в него отлетел осколок диска асфальтобетонорезки. Врачи не смогли спасти жизнь рабочему - он умер от травмы, которая оказалась слишком серьезной.
Выяснилось, что погибший работал не на «Нафтане», а в трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда НПЗ, сообщает Следственный комитет, пишет
Местный горотдел СК проводит проверку по факту трагедии, изучается документация, которая регулирует порядок производства работ и охрану труда. Назначены необходимые экспертизы.
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Мужчине в шею попал осколок диска болгарки.
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