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Берлин исключил из списка почетных граждан экс-президента, который назначил Гитлера канцлером

27.02.2020 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти федеральной земли Берлин в четверг исключили прусского аристократа, бывшего президента Германии Пауля фон Гинденбурга из списка почетных граждан за его роль в приходе к власти Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Гинденбурга избрали президентом в 1925 году, он занимал этот пост до своей смерти в 1934 году.

После того как нацистская партия получила наибольшее количество мест на парламентских выборах 1932 года, несмотря на сопротивление в обществе Гинденбург назначил Гитлера канцлером 30 января 1933.

Гинденбург также подписывал чрезвычайные указы и законы, которые ослабили Рейхстаг, отменяли основные права и дали нацистам новые средства власти.

Гинденбург стал почетным гражданином Берлина 20 апреля 1933 года, в тот же день, что и Гитлер. Гитлера исключили из списка в 1948 году, через три года после окончания Второй мировой войны.
 
 
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Власти федеральной земли Берлин в четверг исключили прусского аристократа, бывшего президента Германии Пауля фон Гинденбурга из списка почетных граждан за его...
 
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