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Белорусы требуют дисквалифицировать норвежских биатлонистов, которые опередили их в борьбе за бронзу
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси подала протест на действия тренера норвежской команды в смешанной эстафете чемпионата Европы по биатлону в Раубичах.
Наша команда утверждает, что тренер вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова. В качестве свидетеля привлекается представитель сборной России. SPORT.TUT.BY следит за развитием ситуации.
Напомним, что в сегодняшней эстафете белорусы
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Белорусы требуют дисквалифицировать норвежских биатлонистов, которые опередили их в борьбе за бронзу
Сборная Беларуси подала протест на действия тренера норвежской команды в смешанной эстафете чемпионата Европы по биатлону в Раубичах.
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