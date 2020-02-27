Белорусы требуют дисквалифицировать норвежских биатлонистов, которые опередили их в борьбе за бронзу

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси подала протест на действия тренера норвежской команды в смешанной эстафете чемпионата Европы по биатлону в Раубичах.



Фото: Дарья Бурякина

Наша команда утверждает, что тренер вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова. В качестве свидетеля привлекается представитель сборной России. SPORT.TUT.BY следит за развитием ситуации.

Напомним, что в сегодняшней эстафете белорусы заняли четвертое место , норвежцы — третье. При этом на последней стрельбе Сергей Бочарников отметился штрафным кругом.