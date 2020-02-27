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Имидж журналиста в соцсетях и ТВ подручными средствами. В Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»

27.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Имидж журналиста в соцсетях и ТВ подручными средствами. В Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»" width="599" height="363">

Это уже третий набор учащихся, получающих знания от мэтров журналистики. На этот раз спикерами были главный редактор газеты «Антенна-Телесемь» Анастасия Телешева и Константин Семин, российский журналист, телеведущий, блогер и режиссер-документалист.

Уже третий набор учащихся постигает тонкости журналистского дела. Как отметила редактор отдела творческих проектов редакции газеты «7 дней» и одна из организаторов школы Елена Еловик, из года в год мастерская пользуется большой популярностью. Она стала востребованной не только у тех, кто уже получил удостоверения журналиста, но и у ребят, которые только хотят связать свою жизнь с журналистикой.

– В Гродно в школу молодого журналиста ходят даже ученики седьмого класса, и они отлично себя проявляют, задают толковые вопросы. Думаю, это очень здорово – иметь возможность прикоснуться к настоящей журналистике в столь юном возрасте. В этом году площадкой для школы стал Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, но мы не могли не прийти в редакцию газеты «Гродзенская праўда». Это издание с богатой историей и достижениями в отрасли, – рассказала Елена Еловик.

Имидж журналиста в соцсетях и ТВ подручными средствами. В Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»

Спикеры «Мастерской BY-RU» всегда говорят о самых свежих тенденциях современной журналистики, делятся личным опытом, объясняют теорию на живых примерах. Константин Семин во время лекции на тему «Телевидение подручными средствами» говорил о том, как важно журналисту уходить от моноспециализации и расширять круг умений. Современный представитель СМИ – это полифункциональный сотрудник.

– Если журналист работает в газете или журнале, это не значит, что он только пишет. Хороший специалист должен уметь переключаться. Быть и радиоведущим, уметь снимать и монтировать. Тем более сегодня для этого не нужно покупать дорогостоящую технику, в некоторых случаях достаточно мобильника. Я не первый год выступаю в роли спикера, в прошлый раз у меня был небольшой чемоданчик с фотоаппаратом и объективами. Сегодня я приехал просто с телефоном и показывал, что и при помощи девайса можно создать качественный контент, – отметил Константин Семин.

Имидж журналиста в соцсетях и ТВ подручными средствами. В Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»
Имидж журналиста в соцсетях и ТВ подручными средствами. В Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»

Ни для кого не секрет, что социальные сети заняли в нашей жизни одну из главных ролей. Их взяли на вооружение специалисты многих сфер, и журналисты не исключение. Анастасия Телешева во время выступления на тему «Соцсети как инструмент в работе журналиста» говорила о важности имиджа работника СМИ в интернет-пространстве и том, как это можно использовать.

– Современному журналисту важно знать и понимать, как он может использовать социальные сети. При некорректной линии поведения этот инструмент может превратиться в орудие разрушения. Это касается аккаунтов не только изданий, но и личных страниц журналистов. Например, когда я принимаю на работу сотрудника, всегда смотрю, что он постит. Так что нужно следить за комментариями и думать, что пишешь. Сегодня социальные сети – это не просто развлечение, это часть имиджа человека, – сказала Анастасия Телешева.

Имидж журналиста в соцсетях и ТВ подручными средствами. В Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»
Имидж журналиста в соцсетях и ТВ подручными средствами. В Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»

Идея создать школу молодого журналиста прозвучала на XIX Всемирном конгрессе русской прессы, который прошел в июле 2017 года в Минске. Реализовали проект «Мастерская BY-RU» Белорусский союз журналистов, гражданская инициатива «Друзья – Сябры», международный медиаклуб «Формат А-3», редакция газеты «Гродзенская праўда», БРСМ. В этом году к числу организаторов присоединился ГрГУ имени Янки Купалы. Серьезную поддержку в организации оказал облисполком.

Имидж журналиста в соцсетях и ТВ подручными средствами. В Гродно прошло занятие в школе молодого журналиста «Мастерская BY-RU»

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Это уже третий набор учащихся, получающих знания от мэтров журналистики. На этот раз спикерами были главный редактор газеты «Антенна-Телесемь» Анастасия Телешева...
 
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