Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе

"Еврорадио" . В четвертьфинальной встрече наша соотечественница (13-е место в рейтинге WTA) выиграла в трехсетовом поединке у китаянки Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Встреча длилась 2 часа 22 минуты, передает





До этого на турнире Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (22) и гречанку Марию Саккари (20).





В парном разряде Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в четвертьфинальном матче уступили канадско-латвийскому дуэту Габриэла Дабровски / Елена Остапенко — 6:4, 1:6, 4:10.